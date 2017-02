Den Schritt ins Berufsleben proben

Es ist ein grosser Schritt von der Schulbank in die Arbeitswelt - vom geordneten, meist sitzend absolvierten Schulbetrieb in die Leistungsgesellschaft. Hinzu kommt die Qual der Wahl – die Suche nach einem passenden Beruf. Pünktlich um acht Uhr standen fünf neugierige, 14-jährigen Schülerinnen vor der Türe des Blumengeschäfts Springflor, in der Nähe der Kreuzung zum Wilden Mann.

Geschäftsinhaberin Barbara Keller hiess die jungen Damen, die sich für den Floristinnenberuf interessieren, herzlich willkommen. Keller hatte bereits einen halben Arbeitstag hinter sich. Morgens um vier Uhr kaufte sie bei der Blumenbörse in Wangen bei Dübendorf frische Blumen für den Tagesbedarf ein. Die Betreuung der fünf Schülerinnen überliess sie einer ihrer zwei Lernenden, Florina Strässler.

Geschickt zeigt Strässler, wie aus Euphorbiazweigen ein kleiner Kranz zu flechten ist, um darin Efeublätter und Blumen zu einem Strauss zu binden. Eine der Schülerinnen, Emma Tesnjak, findet den Floristinnenberuf interessant, sie möchte aber noch den Koch- und Drogistenberuf kennen lernen.

Florina Strässler begann ihre dreijährige Lehre als Floristin vor einem halben Jahr. Einmal pro Woche besucht sie die berufsbegleitende Schule in Zürich. «Wir werden dort im Gestalten, Verkauf, in Floristik und Botanik unterrichtet, dazu kommt noch regelmässig Sport», informiert sie ihren vielleicht zukünftigen Berufskolleginnen.

Junge Menschen fördern

Geschäftsinhaberin Keller arbeitet gerne mit Lernenden zusammen: «Ich habe positive Erfahrungen mit jungen Menschen gemacht und begleite sie gerne in einer wichtigen Lebensphase.» Keller absolvierte 1994 selber eine Lehre als Floristin und übernahm das Blumen- und Dekorationsgeschäft Springflor 2003.

In der Schreinerei Nyffenegger beim Klotener Bahnhof erhielten zwei Schüler Einblicke in den Schreinerberuf. Unter der Leitung von Yanick Steffen stellten sie nach einem Plan aus Eichen- und Sperrholz eine Ablage für Post-it-Blöckchen und Bleistifte her.

Jason Schweizer, einer der Schüler, kann sich gut vorstellen, eine vierjährige Schreinerlehre zu absolvieren. Sein Kollege, Dominik Spettel, will ausschliesslich einen handwerklichen Beruf erlernen: «Ich möchte nicht in einem Büro sitzen.» Steffen, der die beiden Schüler anleitete, ist vom Schreinerberuf begeistert: «Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und ich schätze die grosse Vielseitigkeit, die mir meine Berufung bringt.»

Markus Waldner, Leiter der Schreinerei, bemerkt: «Obschon wir manchmal bis zu 30 Bewerbungen erhalten, ist es schwierig, gut qualifizierte Lernende zu finden. Der Schreinerberuf setzt ein sehr gutes Vorstellungsvermögen voraus. Sprachkenntnisse, ausser Deutsch, sind weniger wichtig.» Auch für Waldner ist Schreiner ein sensationell vielseitiger Beruf. Und nach der Lehre stehen zudem verschiedene Weiterbildungsprogramme zur Verfügung.

Alljährlicher Parcours

Seit 12 Jahren organisiert Peter Spross, Mitglied des Gewerbevereins, zusammen mit Maja Weiner, in Kloten einen Berufswahlparcours. In diesem Jahr waren 60 Firmen bereit, allen Schülerinnen und Schülern der zweiten Sekundarschulklassen Einblicke in 69 Berufsbilder zu geben. 149 Jugendliche nahmen anstelle des Schulbesuchs am Berufswahlparcours teil. Die Organisatoren treffen sich jeweils im September mit Lehrpersonen und Schulleitungen zu einer Absprache. Spesen, die bei der Organisation anfallen, übernimmt der Gewerbeverein Kloten.

Die Schüler können vier verschiedene Berufsarten auswählen, die sie kennenlernen möchten. Mithilfe eines Computerprogrammes bringt Maja Weiner Nachfrage und Angebot zusammen. Die meisten Schüler erhalten am Parcourstag Einblicke in drei Berufsbilder.

Beliebteste Berufe sind solche im Zusammenhang mit Detailhandel, Sport, Lebensmittel, Gesundheitswesen, KV, Informatik und Elektroinstallation. Berufe als Recyclist, Strassenbauer, Metallbauer, Carossier, Spengler und Entwässerungstechnologe sind weniger gefragt. Nicht jedes Jahr werden die gleichen Berufsarten bevorzugt.

Peter Spross setzt sich mit Überzeugung für den Berufsparcours ein: «Die Ausbildung von Berufsleuten bringt den Firmen nicht nur Kosten. Lernende können auch neu erworbenes Wissen aus der Schule in die Betriebe einbringen.» Spross wird, zusammen mit Maja Weiner, den Berufspacours auch im nächsten wieder organisieren.

(Zürcher Unterländer)