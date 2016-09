Den sicheren Umgang mit Hunden lernen

Noch liegen die vier Schulungshunde bei der Sprossenwand der Turnhalle des Schulhauses Hohfuri. Sie werden noch nicht gebraucht und inspizieren mit halb geschlossenen Augen in aller Ruhe die Kinderschar, die in die Halle strömt. Die meisten der 23 Ankömmlinge sind im Kindergarten oder in der Unterstufe der Primarschule. Während einige sich etwas ängstlich an ihre Mütter klammern, würden andere am liebsten auf die Tiere zurennen, um sie fest zu umarmen.

Doch der richtige Umgang mit Tieren will zuerst gelernt sein. Und genau hierfür ist das vierköpfige Team von «Hallo Hund» nach Bülach gekommen. Sie bringen den Kindern im Rahmen des Kurses «Hundebissprävention» die Körpersprache der Hunde und die richtige Verhaltensweise ihnen gegenüber bei. So lernen die Kinder beispielsweise, dass ein Hund nicht unbedingt seine Freude ausdrückt, wenn er die Zähne fletscht, sondern dass er sich bedroht fühlt.

Lernstunde auch für Eltern

Nach einem ersten Theorieblock dürfen die Bülacher Kinder das Gelernte in verschiedenen Übungen anwenden. Sie springen beipielsweise wild in der Turnhalle umher. Als zwei der Hunde in ihre Nähe kommen, müssen sie ruhig stehen bleiben, die Arme gestreckt am Körper behalten und das Tier nicht direkt anblicken; so werden weder sie noch der Hund erschreckt.

Nicht nur die Kinder scheinen ihren Spass am Kurs zu haben und den Kontakt zu den Tieren zu schätzen – auch die Eltern freuts. Der Kurs gebe ihr ein sicheres Gefühl für ihren Sohn, sagt eine der Müttern. Seitdem dieser von einem Hund angebellt worden und vor Schreck gleich ausrutscht sei, habe er grosse Angst wenn er einem begegne.

Aus eigener Erfahrung heraus

Anstoss für einen Kurs zum richtigen Umgang mit Hunden gab eine Freundin der Kursleiterin Christa Kubli. Wenn diese ihre Kinder jeweils samt ihrem Countybulldoggen von der Schule abholte, spürte sie die Unsicherheit der anderen Kinder gegenüber dem Tier. Angeregt durch das Projekt «Prevent a bite» aus Grossbritannien, erstellte sie zusammen mit Christa Kubli ein Konzept, um Kindern eine Plattform zur Begegnung mit Hunden zu bieten.

Zu Beginn noch privat finanziert, werden die Kurse heute vom Veterinäramt des Kantons Zürich unterstützt. Und sowohl die Hunde als auch die Kursleiter müssen regelmässig Eignungsprüfungen absolvieren. Pro Jahr stehen dann zirka 60 bis 70 Kurse auf ihrem Programm.

(Zürcher Unterländer)