Der Ausbau der «Flamingokreuzung» kostet insgesamt 15,45 Mio Franken

Der Regierungsrat spricht über zehn Millionen Franken für zwei Strassenprojekte im Kanton Zürich, wie er gestern bekannt gab: Rund 4,2 Millionen Franken dieser Ausgaben fliessen in das Um- und Ausbauprojekt rund um das Brüttiseller Kreuz, weitere 6,2 Millionen Franken in ein Strassenprojekt in Geroldswil, das den Durchgangsverkehr auf die Autobahn verlagern und so die Limmattalstrasse entlasten soll. Aus­ser­dem hat der Regierungsrat vermeldet, dass er für einen Veloweg zwischen Knonau und Mettmenstetten beim Kantonsrat eine Ausgabe von rund 3,2 Millionen Franken beantragt.

Das Brüttiseller Kreuz gehört zu den meistfrequentierten Autobahnabschnitten der Schweiz: Laut der Verkehrszählstelle des Tiefbauamts verkehren allein auf der Zürichstrasse pro Tag fast 20 000 Fahrzeuge. Entsprechend ist die «Flamingokreuzung» manchem Autolenker seit Jahren ein Kreuz – ob wochentags den Pendlerinnen zwischen Zürich und Winterthur oder am Wochenende den Tausenden Menschen, die ins Einkaufszentrum in Dietlikon fahren.

Mehr Spuren sollen Rückstau verhindern

Vor rund sechs Jahren gab der Kanton bekannt, dass er dies ändern will: Mit verschiedenen baulichen Massnahmen soll der Verkehrsfluss an dem neuralgischen Punkt verbessert werden, wovon auch das öffentliche Verkehrsnetz sowie der Veloverkehr profitieren würden. Das Bauvorhaben kostet insgesamt 15,45 Millionen Franken, wobei 3,05 Millionen Franken auf die Gemeinde Wangen-Brüttisellen entfallen. Über die 8,2 Millionen Franken, die nach den vom Regierungsrat gesprochenen 4,2 Millionen noch übrig bleiben, beschliesst nun der Kantonsrat.

Konkret umfasst das Projekt folgende Massnahmen: Die bis jetzt zweispurige Autobahnausfahrt Brüttisellen soll um eine Spur ergänzt werden, die Abzweigung in Richtung Dietlikon wird künftig zweispurig geführt. Von der Zürich­strasse führen zudem aus Richtung Dietlikon und Baltenswil je zwei Abzweiger auf die Autobahn. Auch soll die Zürich­strasse im gesamten Bereich rund um die Autobahneinfahrt auf vier Spuren ausgebaut werden. Damit soll der Rückstau verhindert «oder wenigstens reduziert» werden.

Ein entscheidender Schritt steht ausserdem in Brüttisellen an: Die Kreuzung Zürichstrasse/Stationsstrasse soll um rund 80 Meter nach Norden verlegt werden. «Die jetzt bestehende Viererkreuzung wird durch zwei T-Kreuzungen ersetzt», erklärt Stefan Schmon, Projektleiter beim kantonalen Tiefbauamt. Ausserdem werde eine neue Lichtsignalanlage eingerichtet, um den Verkehrsfluss zu optimieren. Nicht zuletzt werden die Trottoirs der Zürichstrasse zu kombinierten Rad- und Geh­wegen ausgebaut.

Umlaufzeit reduziert sich um 15 Sekunden

Mit diesen Massnahmen fahren nicht nur Velofahrer sicherer, die Busse können ausserdem den Fahrplan besser einhalten. Positiv wirkt sich all dies vor allem auch auf die Umlaufzeiten bei den Ampelanlagen aus, die be­nötigte Zeit also, bis alle Achsen einmal Grün hatten: Sie kann von 90 auf 75 Sekunden reduziert werden, die Wartezeiten von einer Grünphase zur nächsten verkürzen sich also.

Der Baubeginn hängt unter anderem von den Einsprachen ab, die es während der öffentlichen Auflage des Projekts gegeben hat. «Wir sind noch in die Einigungsverhandlungen vertieft», erklärt Stefan Schmon. Das Tiefbauamt plant aber, mit den Bauarbeiten in Wangen-Brüttisellen im Frühling 2018 zu beginnen. Die Bauzeit beträgt danach noch rund 18 Monate. (Zürcher Regionalzeitungen)