Der Bachelor unter den Kaninchen – und das Täubchen dazu

Im Fernsehen wird in einer Endlosschlaufe die Qualität des Bachelors als Hahn im Korb beurteilt. Da lässt sich Rümlang nicht lumpen: über Silvester und Neujahr küren die Preisrichter den schönsten Rammler des Kantons. Gleichzeitig wird auch die Miss Zürich unter den Tauben prämiert. Dies im Rahmen der für alle Interessierten kostenlos zugänglichen, zweiten Glattal und Unterländer Kaninchen- und Taubenausstellung. Die Ausstellung wird vom Verein Kleintiere Rümlang (KTR) durchgeführt. Wie der Präsident des Organisationskomitees, Daniel Hinnen, erklärt, werden im Schulhaus Worbiger über 400 Tiere gezeigt – etwa 300 Kaninchen und 130 Tauben.

Geflügel verboten

Eigentlich läuft die Ausstellung unter dem Namen «2. Glattal & Unterländer Kaninchen-, Geflügel- und Taubenausstellung». Doch das Wort Geflügel – gemeint sind damit auch alte einheimische Rassen wie Appenzeller Spitzhaubenhuhn, Barthuhn, Schweizer Huhn, Pommernente oder Diepholzer Gans – musste auf den bereits gedruckten Flugblättern durchgestrichen werden. Die wieder erwachte Geflügelpest hat nämlich dazu geführt, dass Hühner, Enten und Gänse in ihren Ställen bleiben müssen. Und zwar voraussichtlich bis Ende Januar.

Bereits am 16. November hat dies das kantonale Veterinäramt Daniel Hinnen per eingeschriebenem Brief mitgeteilt, nachdem ein «Schweizweites Ausstellungsverbot für Geflügel» erlassen worden war.

Erlebnis für Kinder

«An dieses Ausstellungsverbot halten wir uns natürlich. Aber ich bedauere es, das wir kein Geflügel zeigen können», sagt der OK-Präsident. «Denn Hühner, Enten und Gänse, die ständig in Bewegung sind, stellen eine Bereicherung für jede Kleintierausstellung dar.»

Dennoch sollen die Besucherinnen und Besucher – allen voran die Kinder – am Samstag, 31. Dezember, nicht zu kurz kommen. An einem Informationsstand erfahren Gross und Klein alles über die Kleintierzucht. Dabei haben die Kinder auch die Möglichkeit, einmal eine Taube oder ein Kaninchen zu streicheln. Auch fehlen an der Ausstellung eine Festwirtschaft und eine Tombola nicht.

Pelze verwertet

Das Tragen von Pelzen, und sei es nur als Jackenkragen, ist wieder in Mode gekommen – vor allem bei jungen Leuten – und in die Kritik. Farmen im Ausland sind beinahe täglich in den Schlagzeilen. Es wird bemängelt, dass die Tiere unter qualvollen Bedingungen gehalten und nur wegen ihres Pelzes getötet würden, während der Rest entsorgt werde.

Nicht so bei der Fellnähgruppe Wehntal, die an der Rümlanger Ausstellung mit ihren Produkten aus Kaninchenfell vertreten ist. «Pelze tragen, ist für uns keine Gewissensfrage. Dafür bürgen unsere Züchter», heisst es auf der Website der acht Zürcher Fellnähgruppen. «Mit viel Liebe und Fachwissen werden die Kaninchen betreut, denn nur gut genährte und sauber gehaltene Tiere bieten Gewähr für ein schönes Fell», heisst es dort weiter.

(Zürcher Unterländer)