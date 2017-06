Der Bachtobelbach wird in grössere Rohre verlegt

So kurz wie am Montagabend dauern Gemeindeversammlungen in Regensdorf nur, wenn keine grossen Vorlagen traktandiert sind. Diesmal ging es bei der Politischen Gemeinde lediglich um zwei Geschäfte: die Jahresrechung 2016 und den Baukredit für die Verlegung des eingedolten Bachtobelbachs.

Zu beiden Vorlagen sagten die 73 anwesenden Stimmbürger (0,8 Prozent) Ja. Regensdorf will für 2,9 Millionen Franken den Bachtobelbach verlegen. Heute fliesst das Gewässer unterirdisch durch Adlikon unter der Siedlung Sonnhalde hindurch in den Furtbach. Der Bach ist aber abschnittsweise überlastet und erfüllt die Anforderungen an die Hochwassersicherheit nicht. Darum muss die Gemeinde den Bach ausbauen, sprich: grössere Rohre in die Erde verlegen.

Laut Werkvorstand Stefan Marty gibt der Kanton der Gemeinde Regensdorf dafür zwei Jahre Zeit. Das Projekt sieht nun vor, den Bachtobelbach in die Rebrainstrasse zu verlegen und dafür Rohre mit einem Durchmesser von 1 bis 1,2 Meter zu verwenden. Dabei kommt ein Trennsystem zum Einsatz: Das relativ saubere Regenwasser fliesst getrennt vom Abwasser direkt in den Furtbach, was die Kläranlage entlastet. Finanziert wird das Bauvorhaben über die Abwassergebühren, wobei der Kanton 11 Prozent der Kosten übernimmt.

Jahresrechnung schliesst mit einem Plus

Detailliert über die Finanzen der Gemeinde sprach Finanzvorstand Marc Hunziker, als er die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde der Versammlung präsentierte. «Endlich einmal ein positives Ergebnis», sagte er. «Der bessere Ertrag erfolgt aus den Grundsteuern. Da haben wir um 3 Millionen besser abgeschnitten als budgetiert.» Als weiteren Grund für das positive Ergebnis fügt er die tieferen Kosten für Soziales an. «Andererseits mussten wir bei der Spitex und der Pflegefinanzierung einiges mehr ausgeben als angenommen.»

Die Finanzen der Primarschule bleiben angespannt

Anders als bei der Politischen Gemeinde schliesst die Rechnung der Primarschulgemeinde Regensdorf mit einem Minus von rund 910 000 Franken, dies bei einem Aufwand von 31,8 Millionen. Die klammen Finanzen führten bei der Primarschule schon zu mehreren Sparaktionen und vergangenes Jahr schliesslich zu einer Steuererhöhung um 1 Prozent. Doch jetzt seien die Möglichkeiten ausgeschöpft: «Weitere Sparmassnahmen hätten direkte Auswirkungen auf den Schulbetrieb», warnte Finanzvorstand Bernhard Lutz.

Die 67 anwesenden Stimmberechtigten genehmigten die Rechnung mit grosser Mehrheit. Sie sagten auch Ja zur Bauabrechnung des neuen Kindergartens Roos. Der Neubau dient als Ersatz für den 1959 gebauten Kindergarten und kostete 4,8 Millionen, das sind 150 000 Franken weniger als geplant. (Zürcher Unterländer)