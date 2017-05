Der Baustellenmarathon zu Stadel

Schon am längsten leiden die Weiacher. Denn dort wird die Kaiserstuhlerstrasse, die Hauptsachse zum Dorf seit rund einem Jahr saniert. Der Verkehr staut seit dem regelmässig bis ins Dorf, wer in Weiach wohnt, aber nicht dort arbeitet, muss auf seinem Arbeitsweg erhebliche Verzögerungen in Kauf nehmen.Seit zwei Monaten hat sich die Situation in der Umgebung Weiach für den Verkehr weiter verkompliziert.

Denn der Kanton hat im März damit begonnen, die Bachsertalstrasse zwischen Bachs und Obersteinmaur zu sanieren. Den betroffenen Streckenabschnitt über eine Distanz von 2,35 Kilometer hat er deshalb gesperrt. Der Verkehr wird über Neerach umgeleitet – und über Stadel. Ausgerechnet dort also, wo das Tiefbauamt nun seit einer Woche noch eine dritte Baustelle in der Region eröffnet hat.

Und zwar für die Kaiserstuhlerstrasse. Was dazu führt, dass die Umleitung wegen einer Baustelle in Bachs und Steinmaur nun über eine zweite Umleitung wegen einer Baustelle in Stadel führt. Insgesamt investiert der Kanton fast 17 Millionen Franken für die drei Sanierungsabschnitte.

Nur eine Baustelle pro Region ist gar nicht möglich

Dass das nicht für Freude sorgt, liegt auf der Hand. Insbesondere in Weiach, wo der Kanton die 1,6 Kilometer lange Strekce auf der Kaiserstuhlerstrasse saniert, scheint sich die Geduld langsam erschöpft zu haben. Der Weiacher Gemeindepräsident Stefan Arnold kann die Beobachtung bestätigen.

«Die Situation ist teilweise sehr unbefriedigend», sagt er. Wer auf der Strecke Kaiserstuhl-Neerach unterwegs ist, hat zum Beispiel maximales Pech, wenn er auch noch einen Bus vor sich hat. Ein Überholen des Busses sei kaum möglich, berichten Anwohner, und die Wartezeit im Stossverkehr würde sich noch verschärfen, wenn der Chauffeur des Busses Billette ausstellen muss.

Hat sich der Kanton also verkalkuliert, indem er gleichzeitig drei Strassensanierungen in aneinandergrenzenden Gemeinden geplant hat? Nein, findet das Tiefbauamt. Und dessen Mediensprecher Thomas Maag erklärt, wie sein Departement plant und welche Faktoren es bei der Beurteilung der aktuellen Situation zu beachten gibt. «Im Kanton Zürich gibt es 1547 Kilometer Staatsstrassen.

Der Strassenbelag hält je nach Belastung 20 bis 30 Jahre. Das heisst, dass wir jedes Jahr zwischen 50 bis 75 Kilometer Belag erneuern müssen», rechnet er vor. «Jährlich geschieht dies mit rund 100 grösseren Baustellen. Mit nur je einer Baustelle in jeweils einer Region wäre dieses Volumen nicht zu bewältigen – und der Zerfall unserer Strasseninfrastruktur nicht mehr aufzuhalten.»

Er räumt zudem mit einem weit verbreiteten Falschbeobachtung auf: Es gäbe nämlich nicht mehr Baustellen als früher. «Mit dem Bevölkerungswachstum nimmt auch der Verkehr laufend zu. Im Kanton Zürich sind 870 000 motorisierte Fahrzeuge immatrikuliert, jährlich kommen 10 000 dazu. Es gibt also nicht immer mehr Baustellen, wie viele meinen, sondern lediglich jedes Jahr mehr Verkehr – was die Baustellen für die Verkehrsteilnehmer spürbarer macht.»

Bachsertalstrasse zählt nur 2250 Fahrzeuge pro Tag

Im konkreten Fall von Weiach, Stadel, Bachs und Steinmaur relativiert Maag die Situation. «Die Kaiserstuhlerstrasse in Weiach ist trotz Baustelle befahrbar und braucht deshalb keine Umleitung. Die Verkehrseinschränkung umfasst «nur» ein Lichtsignal. Erst bei der Vollsperrung für die Belagsarbeiten an zwei Wochenenden Ende September bzw. Anfang Oktober braucht es eine Vollsperrung. Bis dann ist die Bachsertalstrasse aber längstens wieder offen.»

Der Kanton hatte im aktuellen Fall auch mit erschwerten Umständen zu kämpfen. Denn sowohl bei der Sanierung der Bachsertalstrasse als auch bei den Arbeiten in Stadel lief nicht alles nach Plan. So wollte man mit der Sanierung der Bachsertalstrasse eigentlich per Ende Mai fertig sein. Doch das Ersetzen der sogenannten Fundationsschicht und der Strassenentwässerung stellte sich als aufwändiger heraus als gedacht.

Zudem machte das Wetter den Arbeitern in den letzten Wochen einen Strich durch die Rechnung. Die Arbeiten dauern deshalb einen Monat länger als geplant. Deswegen bleibt die Strasse bis anfangs Juli gesperrt. «Mit 2250 Fahrzeugen pro Tag ist die Bachsertalstrasse eine der am wenigsten befahrenen Kantonsstrassen», sagt Maag aber auch. Zum Vergleich: Die Kaiserstuhlerstrasse vor Weiach zählt täglich rund 10 000 Fahrzeuge.

Deswegen könnte der Verkehr der Bachsertalstrasse gut über Stadel umgeleitet werden, weil dort die Baustelle bis Mitte September kein Lichtsignal hat, erklärt Maag. Ein Lichtsignal gibt es für die Baustelle in Stadel erst dann, wenn die Bachsertalstrasse wieder offen ist. Dass überhaupt erst Mitte Mai mit den Arbeiten in Stadel begonnen werden konnte, war so gar nicht geplant gewesen.

Eigentlich wollte man schon drei Wochen früher damit beginnen, doch eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht hat den Start verzögert. Der Kanton führt deshalb nur die Bauarbeiten aus, die von der Beschwerde nicht betroffen sind.

«Die Baustellen werden also auch im Zürcher Unterland sehr wohl koordiniert», fasst Maag zusammen. Er räumt aber ein: «Gerade in der Sommerzeit lassen sich Verkehrseinschränkungen und damit verbundene längere Reisezeiten nicht verhindern.»

Vollsperrung hätte Bauzeit deutlich verkürzt

Gemeindepräsident Arnold weist indes noch auf ein Paradoxon hin: Der Verkehr sei deshalb so lange beeinträchtigt, weil viel für die Autofahrer gemacht werde. «Könnten die Bauarbeiter mit weniger verkehrstechnischem Aufwand arbeiten – im besten Fall mit einer Vollsperrung – umso schneller wäre die Strasse fertig gestellt.»

Da eine Vollsperrung aber keine Option sei, müsse man wohl oder übel noch etwas Geduld haben und abwarten, bis die Strasse im Herbst 2017 fertig gebaut ist. Bis dahin werde wenigstens versucht, wann immer möglich zu den Hauptverkehrszeiten beide Spuren auf der Kaiserstuhlerstrasse befahren zu lassen und während dieser Zeit keine Ampeln einsetzen zu müssen.

Eine erste Entlastung wird die Situation daher im Juli erfahren. Dann sollten zumindest die Arbeiten an der Bachsertalstrasse abgeschlossen sein. (Zürcher Unterländer)