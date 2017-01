Der Belair droht das baldige Ende

Die Frühflüge von Air Berlin nach Düsseldorf und Berlin wurden heute morgen annulliert. Dieses Bild dürfte sich in den nächsten Tagen mehrfach wiederholen, denn ausgeführt werden diese Flüge von der Schweizer Air Berlin-Tochter Belair mit Sitz in Glattbrugg. Über deren 300 Mitarbeitende senkte sich gestern das seit Wochen über ihnen hängende Damoklesschwert auf bedrohliche Art und Weise. Über Buschwege - Whatsapp und SMS - erreichte sie die Nachricht von der in Berlin beschlossenen Auflösung der Belair. CEO Lucas Ochsner berief deshalb kurzfristig eine Mitarbeiterinfo am Flughafen ein, die heute wiederholt wird.

Gegenüber dem ZU betont Ochsner, dass es sich bei den Informationen in den Whatsapp-Gruppen nur um Spekulationen handle. Entscheiden werde sich alles erst in den nächsten ein bis zwei Wochen, sagt Ochsner. Zu den Gerüchten oder einzelnen Details nehme er zurzeit keine Stellung. Auch die Pressestelle der Air Berlin will zu den aktuellen Entwicklungen nichts sagen, wie es auf Anfrage heisst.

Niki übernimmt im Sommerflugplan

Die Informationen, welche diverse Belair-Piloten direkt aus einer Sitzung in Berlin erhalten haben, besagen hingegen ziemlich deutlich, dass Eigentümer Air Berlin kein Interesse mehr an der Belair hat. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die im Vergleich zu den deutschen und österreichischen Airlines höheren Schweizer Lohnkosten. Die Belair soll deshalb per Sommerflugplan 2017 verschwinden. Übernehmen wird dann die österreichische Niki. Dies ist bereits sichtbar, wenn bei Air Berlin Flüge gebucht werden, beispielsweise nach Mallorca im Sommer. Auf der Buchungsseite für Flüge ab Zürich heisst es zuoberst auf der Seite: «Flüge zu Urlaubszielen in Spanien (inkl. Mallorca), Südeuropa, Nordafrika und der Türkei sind weiterhin bei airberlin buchbar. Diese Flüge werden mit Beginn des Sommerflugplans 2017 von Niki durchgeführt. Flüge nach Italien werden weiterhin von airberlin und ihrem Partner Alitalia durchgeführt.» Das ist eigentlich unmissverständlich.

Wie viele Flüge es mit Air Berlin von Kloten aus aber tatsächlich noch geben wird und welche dann von den Österreichern übernommen werden, ist derzeit aber höchst unklar. Übliche Belair-Badeferien-Destinationen in Ägypten oder der Türkei sind entgegen des Hinweises ab Zürich gar nicht mehr buchbar. Diese Nicht-EU-Destinationen dürften die Österreicher aber aus der Schweiz heraus auch gar nicht betreiben. Genau dafür haben die Deutschen die Belair eben noch nicht vollständig in die Air Berlin eingegliedert.

300 Mitarbeitenden droht die Entlassung

Der veröffentlichte Flugplan von airberlin in der Schweiz behält bis auf weiteres seine Gültigkeit, schreibt die Air Berlin Pressestelle auf Anfrage, ohne weitere Details zu nennen, wer diese ausführen soll. Auch Belair CEO Lucas Ochsner sagt gegenüber dem ZU, dass die Flüge des Sommerflugplans durchgeführt werden. Auf den Hinweis angesprochen, dass die Niki die Flüge übernehmen soll, gibt er sich kämpferisch: «Von wem diese Flüge dann ausgeführt werden, schauen wir noch», sagt er, womit die Zukunft der 300 Belair-Mitarbeitenden aber auch nicht viel sicherer scheint.

Mit der Übernahme durch Niki droht ihnen nämlich nichts anderes als die Entlassung. In Berlin gibt es wohl Pläne, dass zumindest die Piloten für 12 bis 24 Monate bei Air Berlin weiterfliegen könnten - mit deutschen Verträgen und tieferen Euro-Löhnen. Auch eine Weiterbeschäftigung bei einer anderen Airline im Etihad-Verbund, welcher neben Air Berlin, Niki/TUIfly und Belair auch Alitalia, Air Seychelles oder Air Serbia kontrolliert, steht zur Diskussion. Über das Schicksal der Flugbegleiter ist noch nichts bekannt.

Belair verhandelt mit Lufthansa-Tochter Eurowings

Die Belair-Verantwortlichen klammern sich offenbar noch an einen kleinen Strohhalm: Sie verhandeln über eine mögliche Übernahme durch Eurowings, der Billigtochter im Lufthansa-Verbund. Nächste Woche sollen Entscheidungen fallen. Belair CEO Lucas Ochsner bestätigt diese Verhandlungen mit Eurowings nicht, er sagt lediglich, dass das Ende der Belair noch nicht besiegelt ist.

Bereits gescheitert sind gemäss Belair-Quellen Übernahmegespräche mit der Swiss im letzten Jahr. Die Swiss war primär an den Slots der Belair interessiert und hätte dafür auch die Mitarbeitenden und Flugzeuge übernommen, wie es heisst. Die Belair hält nämlich die Rechte an einigen der frühest möglichen Startzeiten nach 6 Uhr morgens und Landezeiten vor 23 Uhr abends. Diese sind am Flughafen Zürich mit den begrenzten Betriebszeiten heiss begehrt und derzeit das offenbar wertvollste Gut der Glattbrugger Belair.

Bereits 2016 gab es Gerüchte über willentlichen Konkurs

Die Air Berlin-Bosse wollen die Belair aus diesem Grund nicht verkaufen, sind sich Belair-Mitarbeitende sicher. Auch die 2016 angekündigte Übernahme von fünf Flugzeugen der Niki durch die Belair hatte gemäss internen Quellen nur ein Ziel: Man wollte die fünf Flugzeuge mit den schlechtesten Leasing-Verträgen nach Kloten überschreiben, um die Belair dann Konkurs gehen zu lassen und die schlechten Verträge so loszuwerden. Eine andere Erklärung für die angekündigte Verschiebung der fünf Maschinen konnte Air Berlin in den letzten Wochen trotz mehrfachen Anfragen nie liefern. Bereits seit der angekündigten Restrukturierung der Air Berlin im September ist zur Belair aus der deutschen Hauptstadt praktisch nichts Konkretes kommuniziert wurden. Nur kurz vor Weihnachten wurde informiert, dass die Flotte der Belair von acht auf drei bis vier Flugzeuge reduziert werden sollte. Einzelne Flugzeuge mit Schweizer Immatrikulation wurden seither bereits an die deutsche Air Berlin übergeben. Diese Pläne scheinen aber entweder überholt oder nur Ablenkung gewesen zu sein.

Belair Flugzeuge bleiben am Boden

Diejenigen Belair-Flugzeuge, welche bis gestern noch von den Schweizer Mitarbeitenden betrieben wurden, dürften mindestens heute und wohl noch einige Tage länger still stehen. In einer Mitteilung des CEO an seine Mitarbeitenden brachte dieser sogar Verständnis auf, sollten sich Mitarbeitende aufgrund der drohenden Massenentlassung krank melden. Dies war letzten Herbst bereits bei der deutschen TUIfly der Fall, als die Air Berlin ankündigte, diese in die Niki zu integrieren, mit Entlassungsfolgen. Der Druck durch die vielen Annullationen machte sich spürbar.

Ob das bei Belair noch etwas bewirken kann, ist ungewiss. Die Flüge nach Berlin und Düsseldorf werden tagsüber von der deutschen Air Berlin ausgeführt, nur die ersten beiden Flüge am morgen und die letzten beiden Ankünfte spätabends sind annulliert. Noch offen steht, was mit den Flügen morgen früh nach Pristina und Marsa Alam in Ägypten passiert. Diese Nicht-EU-Flüge werden von Belair mit Belair-Flugnummern ausgeführt. Ob diese nach den aktuellen Hiobsbotschaften auch annulliert werden müssen, ist derzeit noch nicht klar.

Wiederholt sich die Geschichte mit Etihad Regional?

Hoffnungsschimmer gibt es für Belair-Mitarbeitende nur wenige. Die Turbulenzen beruhigen könnte der Belair-Verwaltungsrat, welcher eine Auflösung der eigenen Firma bewilligen müsste, da die Glattbrugger Airline eine AG ist. Was dann aber mit der Belair passieren würde, konnte CEO Ochsner gestern nicht beantworten.

Was für die österreichische Niki in der Schweiz überhaupt möglich ist, klärt zudem das Bundesamt für Zivilluftfahrt derzeit ab, denn hinter der Niki besteht bekanntlich die arabische Etihad aus Abu Dhabi. Diese wollte mit Etihad Regional bereits einmal in der Schweiz Fuss fassen und von Zürich aus ein Europanetz aufbauen. Sie kaufte dazu 33 Prozent der Darwin-Aktien, einer Tessiner Fluggesellschaft, die früher mit Swiss zusammenarbeitete und zu deren Konkurrenz aufgebaut werden sollte. Die Bedenken des Bundesamts darüber, wie viel Kontrolle die Tessiner bei Etihad Regional selber haben und wie viel tatsächlich aus Abu Dhabi gelenkt wird, haben die Pläne der Araber schliesslich zum Scheitern gebracht. Die Niki, welche von Etihad erst kürzlich für aus dem Air Berlin-Verbund herausgekauft wurde, muss deshalb zwingend mit mindestens den gleichen Bedenken bezüglich Eigentümerschaft und Kontrolle rechnen.

Andere Airlines stehen bereit

Wenn das Air Berlin-Netz ab Zürich tatsächlich zusammenbricht, stehen andere Airlines bereits in den Startlöchern. Hotelplan, welche die Belair ursprünglich aus der konkursen Swissair-Tochter Balair aufgebaut hat, setzt für den Sommer bereits nicht mehr auf Air Berlin, sondern auf andere Gesellschaften.

Die grösste Fluggesellschaft in Schweizer Händen, Helvetic, ist derzeit vor allem für die Swiss im Einsatz und füllt dort die Lücken, welche durch die Verspätung der CS100-Flugzeuge entstanden sind. Für den Sommer hat Helvetic aber erst kürzlich auch mehr eigene Flüge angekündet. Das Ende der Belair könnte für Helvetic Raum schaffen, um selber zu wachsen.

Bei der Germania, welche trotz des Namens eine eigenständige Schweizer Airline ist, wurde im Falle eines Belair-Aus bereits früher angekündet, dass man die Kapazität schnell ausbauen könne. Germania Schweiz hat derzeit drei Flugzeuge, kooperiert aber eng mit der deutschen Germania, von der sie bei Bedarf rasch mehr Maschinen erhalten könne.

Zuletzt wird auch Zürich-Platzhirsch Swiss Interesse haben, mögliche Belair-Lücken zu füllen, zusammen mit Schwester Edelweiss. Die Klotener expandieren wegen der grösseren Flugzeuge Boeing 777 und CS100 sowie Airbus A340 bei Edelweiss bereits massiv und suchen dieses Jahr hunderte neue Flugbegleiter. Daneben das Streckennetz mit ehemaligen Belair-Destinationen weiter zu füllen, dürfte anspruchsvoll sein und letztlich auch mit den verfügbaren oder frei werdenden Slots und deren Verteilung zusammenhängen. (Zürcher Unterländer)