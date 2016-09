Der Erweiterungsbau der Schulanlage Linden kann nach den Herbstferien bezogen werden

Mehr als 100 Personen besuchten am Samstag den neuen Erweiterungsbau auf der Schulanlage Linden in Niederhasli. Der freistehende Baukörper ist nur durch eine Überdachung mit dem ersten, 2003 erbauten Schulhaus verbunden. Vor Beginn der öffentlichen Besichtigung liess Gemeindepräsident Marco Kurer die Baugeschichte Revue passieren: «2012 wurde festgestellt, dass der vorhandene Schulraum in Zukunft nicht mehr genügt.»

Die Stimmberechtigten bewilligten daraufhin an einer Urnenabstimmung im Jahr 2014 einen Kredit von 7,88 Millionen Franken. «Und heute ist der Bau, mit Ausnahme einiger kleineren Arbeiten, beendet», resümierte Kurer. «Nach den Herbstferien beginnt hier am 24. Oktober der Schulbetrieb.»

Wände sind verschiebbar

Architekt Jürg Graser aus Zürich dankte allen, die am Bau mitgewirkt haben. Durch eine neuartige Konstruktion mit 18 cm hohen, stehenden Brettern als Trag- und Schalldämpfungselemente liess sich die Hälfte der Bodenbetonmasse einsparen, erklärte er. Die Aussenansicht glich Graser dem bestehenden Baukörper an. Die Inneneinteilung der Räume lässt sich durch verschiebbare Wände den Bedürfnissen anpassen. Geheizt wird im Erweiterungsbau wenn möglich nachhaltig: Solaranlagen auf dem Dach liefern Wärme, im Bedarfsfall kann mit Gas nachgeheizt werden.

Neben all der Freude gab es während der Arbeiten aber auch Hindernisse. Schwierige Bodenverhältnisse führten zu einer Bauverzögerung von zwei Monaten, der Bezug musste somit von Ende Sommerferien auf Ende Herbstferien verschoben werden.

Hauswart Roger Pfäffli konnte an den vielen Sitzungen der Baukommission wertvolle Betriebserfahrungen einbringen. «Es ist sehr gut herausgekommen», beurteilt er das Ergebnis. Auch Gemeinderat und Liegenschaften-Vorstand Hans Derrer hat Grund zur Freude: «Die Schlussabrechnung liegt noch nicht vor, aber es zeichnet sich ab, dass die Baukosten unter dem Voranschlag liegen.» Derrer war beeindruckt über den grossen Einsatz der verschiedenen am Bau beteiligten Handwerker in der Schlussphase.

Reserven bereits ausgebaut

Schulpräsidentin Beatrix Stüssi begleitete in den 50 Kommissionssitzungen die Bauphase aktiv. Ihr gefällt die offene, lichtdurchflutete Treppenanlage. «Sie wird zum Lebensraum», ist sie überzeugt. Schulleiter André Meier begrüsst das Mehrangebot an Raum: »Wir haben nun etwas mehr Luft für Tagesstrukturen und Lehrpersonen. Es ist ein gelungener Bau, den wir nun mit Leben füllen werden.»

Die zuerst im Rohbau und als Reserven geplanten zwei Schulzimmer und ein Gruppenraum im obersten Stock sind nachträglich ausgebaut, aber nicht möbliert worden. Es stellte sich heraus, dass eine spätere Fertigstellung unverhältnismässige Mehrkosten verursacht hätte. (Zürcher Unterländer)