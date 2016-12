Der Kanton attestiert dem Raum Bülach Pilotcharakter

Eigentlich ist ein kommunaler Richtplan kommunal. Will heissen: Er beschränkt sich auf eine einzelne politische Gemeinde. All das, was an Siedlungsstrategien, Verkehrswegen oder Raumplanung über die Gemeindegrenzen hinaus festgelegt werden soll, gehört in den regionalen Richtplan – eigentlich. Doch die Stadt Bülach und ihre vier Kreisgemeinden Bachenbülach, Hochfelden, Höri und Winkel haben sich über diese Regel hinweggesetzt und 2016 den «gemeinsamen kommunalen Richtplan» in Angriff genommen.

Die fünf Exekutiven sind dahingehend übereingekommen, dass sie ihr Ziel einer «zukunftsgerichteten Entwicklung des Raums Bülach in den nächsten 20 bis 30 Jahren» am besten erreichen können, wenn sie gemeinsam planen. Gemeinsame Planung sei sogar «dringend nötig», wird auf der Webpräsenz von Raum Bülach moniert. Im April 2016 haben die Gemeinden die Öffentlichkeit ein erstes Mal zu einer Echoraum-Veranstaltung eingeladen und Ideen zusammengetragen, die in einen Zwischenbericht eingeflossen sind (siehe Kasten).

Inzwischen ist dieser Bericht von den beteiligten Gemeinden und vom Kanton beurteilt worden. «Bei der Erarbeitung des überkommunalen Richtplans handelt es sich um ein Projekt mit Pilotcharakter und Ausstrahlung», heisst es dazu in einer Stellungnahme des Kantons. Diese Bemerkung impliziert nicht nur, dass man mit der Herangehensweise einverstanden ist, sondern insbesondere, dass sich andere Zürcher Gemeinden, die vergleichbar eng miteinander verknüpft sind, durchaus ein Beispiel am Raum Bülach nehmen sollten.

Planungsgruppe ist zu gross

Was als positive Beurteilung daherkommt, kann durchaus auch als Eingeständnis gewertet werden, dass die Zürcher Planungsgruppe Unterland (PZU) für bestimmte überkommunale Planungsarbeiten schlicht zu gross konzipiert ist: Dem Zweckverband, dem im Kern die hiesige regionale Richtplanung obliegt, gehören von Rafz im Norden bis Niederhasli im Süden, und von Niederweningen im Westen bis Oberembrach im Osten insgesamt 30 Gemeinden an.

Sie haben unterschiedliche Strukturen und Bedürfnisse, ihre Bevölkerung richtet sich je nach geografischer Lage nach anderen Zentren aus; in der Summe eine ziemlich heterogene Konstruktion mit insgesamt mehr als 110 000 Einwohnern. Die fünf Gemeinden des Raums Bülach haben zusammen 32 000 Einwohner – und in 20 Jahren sollen es 42 000 sein.

Zum Vergleich: Die sieben Gemeinden des Furttals haben heute 35 000 Einwohner – und bilden zusammen eine eigene regionale Planungsgruppe, die auch geografisch die Einheit einer Talschaft bietet. Dass sich etwa Regensdorf, Buchs und Dällikon zusammenschliessen könnten, um einen «gemeinsamen kommunalen Richtplan» zu erstellen, ist entsprechend unwahrscheinlich. Ihre vom Kanton attestierte «Austrahlungskraft» dürfte die Idee viel eher im Rafzerfeld, im Embrachertal oder im Wehntal entfalten.

Nächster Anlass im Frühjahr

Im Raum Bülach gehen die gemeinsamen Arbeiten weiter. Basierend auf den überkommunalen Inhalten werden in einem nächsten Schritt bis im Mai 2017 die kommunalen Richtplanentwürfe erarbeitet – und ja, es sind mehrere Entwürfe, da es formal auch weiterhin fünf kommunale Richtpläne geben muss. So betrachtet steht der Begriff des gemeinsamen kommunalen Richtplans «nur» für eine Dachkonstruktion. Die Entwürfe werden in der zweiten Echoraum-Veranstaltung öffentlich präsentiert und diskutiert. Diese wird im Frühjahr stattfinden, das genaue Datum ist noch nicht bekannt. Am ersten Echoraum hatten sich 130 Personen beteiligt. (Zürcher Unterländer)