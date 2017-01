Der Männerchor Winkel ist Geschichte

Eigentlich ist es Urs Gubler un­angenehm, dass der «Zürcher Unterländer» bei der Auflösung des Lagers dabei ist. Noch ist niemand ausser ihm und der Journalistin da. Kurz darauf kommen aber doch ein paar Weggefährten aus dem Männerchor und ein paar Frauen aus anderen Vereinen. Man kennt sich und langsam löst sich die Anspannung.Nach 135 Jahren endet hier die Geschichte des Männerchors Winkel.

«Wenn ich das Amt des Präsidenten vor fünf Jahren, da war ich auch schon 70, nicht übernommen hätte, wäre der Männerchor damals schon aufgelöst worden», erläutert Gubler, der den Chor in den letzten Jahren bis zum Schluss noch geleitet hat. Es seien nur noch jeweils 17, 18 Sänger gekommen, was einfach zu wenig sei, wenn man doch noch Konzerte geben wollte.

Pfeife machte die Runde

Es tut weh. Und andererseits ist auch eine Erleichterung zu spüren, dass sich jetzt alles klärt und auch ein Ende hat. Die Last und die Verantwortung lösen sich. Im Kellerabteil lagern noch kiloweise Noten und noch einiges an Dekoration. Eine Kiste nach deranderen wird jetzt herausgeholt und durchstöbert.

Je mehr aus dem Fundus herausgegrübelt wird, desto mehr Erinnerungen kommen hoch. Eine Tessiner Fahne und Boccalini kommen zum Vorschein. Das war ein Konzert mit Tessiner Thema, logisch. Einige lachen, ein paar sind eher still und schweigsam. Eine alte, etwa einen Meter hohe Pfeife kommt zum Vorschein. Ernesto Senn, Vereinsmitglied, erzählt, was es damit auf sich hat. Nach dem Singen sassen die Sänger wohl in der Dorfbeiz zusammen und rauchten gemeinsam die Pfeife. Ein, zwei Züge kosteten wohl etwa 50 Rappen. Wohl so ähnlich, wie das heute beim Shisha-Rauchen ist.

Zu wenig Nachwuchs

Die 1.-August-Dekorationen wechseln schnell zur bereitstehenden Kiste für die Gemeinde. Der nächste Nationalfeiertag kommt bestimmt. Gläser und andere noch verwertbare Festartikel wandern in die Kellerabteile von Frauenchor und Frauenverein. Karin Burkhart, Elsbeth Hiltebrand und Anita Krebser sehen das praktisch und schauen, was noch brauchbar ist für andere Veranstaltungen und Vereine im Dorf.

Beim Männerchor fehlte der Nachwuchs, jüngere, motivierte Sänger. Anita Krebser vom Frauenchor hat dieses Problem nicht. Was den Unterschied ausmacht und wieso der Frauenchor keine Nachwuchssorgen hat, kann sie aber nicht benennen. Es ist auf jeden Fall nicht der einzige Männerchor, der sich in den letzten Jahren in der Region auflösen musste.

Wechsel in neue Formationen

Die Hälfte des Lagers ist schon bald einmal weg. Den Rest holt eine gemeinnützige Organisation im Laufe der Woche ab. Man wird sich wohl auch weiterhin im Dorf mal beim einen oder anderen Festanlass sehen. Einige der Sänger wollen in anderen Chören in Bülach oder Bachenbülach weitermachen. So auch Präsident Gubler: «Ich werde mir einen anderen Chor rund um Bülach suchen, der auch eher wenige Mitglieder hat. Dann kann ich denen noch eine Weile helfen.» Nach dem schwierigen Ende des Männerchors will er sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Singen. Und das Leben geniessen.

(Zürcher Unterländer)