Der Nationaldrache ist startbereit

Am 25. Juni ist es wieder so weit. Dann paddeln in Eglisau wieder die Drachen um die Wette und werden wie immer für ein grosses Fest am Rhein sorgen. Das Drachenbootrennen Eglisau ist der grösste Drachenboot-Event in der Schweiz. Seit über 25 Jahren messen sich während des Rennwochenendes nicht nur die Elite-Teams auf dem Rhein. Rund 64 sogenannte Fun-Teams sind mit am Start und ziehen jährlich tausende von Besuchern an.

Internationale Elite am Start

Doch diesmal ist das Spektakel um eine Attraktion reicher. Das Schweizer Drachenboot-Nationalteam wird drei internationale Grössen im Drachenboot-Sport herausfordern. Sie wird gegen die Paddlers without Boarders aus den USA, die Guangzhou Dragon Boat Association und das Dongguan Machong Dragon Boat Team, beide aus China, antreten.

Bei letzterem handelt es sich um den Clubweltmeister aus dem Jahre 2014. Ein spektakuläres Rennen mit Spannung, Adrenalin und Spass ist garantiert. Für das Schweizer Nationalteam ist es das einzige Rennen, das es während der Vorbereitungsphase auf die WM in China auf einheimischen Gewässern bestreitet.

«Ziel des Rennwochenendes ist es, die aussergewöhnliche Teamsportart einem breiten Publikum näher zu bringen», erklärt Bettina Bieler, Mediensprecherin des Schweizer Drachenboot-Verbandes. Eröffnet wird das diesjährige Drachenbootrennen Eglisau am Samstagmorgen durch Gao Yangping, Generalkonsulin der Volksrepublik China, zusammen mit Eglisaus Gemeindepräsidentin Ursula Fehr.

Weniger als eine Minute

Das Show-Rennen findet bei jeder Witterung am Sonntag um 15 Uhr in Eglisau auf dem Rhein statt. Ab 14.15 Uhr kann die Nationalmannschaft bei einem öffentlichen Aufwärmen auf und neben dem Wasser beim Salzhausplatz in Eglisau beobachtet werden. «Es hat schon etwas Spezielles, das Team bei den synchronen Übungen zu beobachten», sagt Bieler. Ein heisses, wenn auch kurzes Spektakel wird das Rennen selbst sein. Für die 400 Meter werden die Profis nicht einmal eine Minute benötigen.

Chinesicher Volkssport

Der Drachenbootsport stammt ursprünglich aus China und hat eine lange Tradition. Rund 50 Millionen Paddler üben im Reich der Mitte den Volkssport aktiv aus. Seit den 90er Jahren erfreut er sich auch in Europa einer immer grösseren Beliebtheit. Die Schweiz gehörte innerhalb von Europa zu den Pionieren des Drachenbootsports.

Der Schweizerische Drachenbootverband entstand vergleichsweise sehr früh im Jahre 1993. Im Vergleich zum benachbarten Ausland hat er jedoch nach wie vor den Status einer Randsportart inne.

So setzt sich die Nationalmannschaft auch aus nur drei Clubs zusammen: Dem Drachenboot Club Eglisau, dem Drachenboot Club Meilen und den Greifensee Dragons. Damit stammt auch rund ein Drittel der 30-Köpfigen Nationalmannschaft aus dem Eglisauer Club.

Medaillenhoffnungen

Den internationalen Vergleich müssen die Schweizer dennoch nicht scheuen. An der Weltmeisterschaft 2015 in Kanada, an der 18 Nationen teilnahmen, gewann die Schweizer Nationalmannschaft gleich zwei Mal Bronze. An der Europameisterschaft 2016 in Rom schlitterten sie zwei mal knapp an den Medaillen vorbei und landeten auf dem 4. Platz.

Angesicht dieser Erfolge wundert es kaum, dass die Nationalmannschaft sich auch für die WM, die im Oktober in der südchinesischen Metropole Kunming stattfindet, hohe Ziele gesetzt hat und Medaillengewinne anstrebt.

