Der Wald wird wieder fit gemacht

Das Geräusch der Motorsäge ist für Spaziergänger schon von weitem zu hören. Im Chilehau, auf dem Gebiet der Huben-Korporation, sind Förster Thomas Hubli und sein Team dabei, den Wald zu bewirtschaften. Ob das denn nötig sei, so viele so grosse Bäume zu fällen, wird Hubli bei solchen Arbeiten des Öfteren gefragt. «Wir fällen Bäume, die über 100 Jahre alt sind.

Ich verstehe, dass die Bevölkerung sich fragt, ob das sein muss. Aber für uns Förster sind dies Problembestände», erklärt Hubli, und führt aus: «Dieses Gebiet ist zum Teil ein Fichtenreinbestand. Hier haben der Sturm Lothar und der Borkenkäfer gewirkt. Durch die Auslichtung, die stattgefunden hat, sind die Restbestände jetzt dem Wind ausgeliefert und natürlich immer noch dem Borkenkäfer.» Der letzte Sommer und Herbst sei trocken und warm gewesen.

Ein idealer Zustand für den Borkenkäfer, der in so einem Fall gerne die Fichten befällt. «Bekommt der Baum jeweils im Frühling und Sommer genügend Feuchtigkeit in Form von Regen, kann sich der Baum selber gut gegen den Befall wehren. Die Restbestände der Fichten im Chilehau sind aber zu anfällig geworden.» Und bevor der Käfer diese befällt, sei es sinnvoller, die Bäume zu fällen und der Holzwirtschaft zuzuführen. «Für die Verwertung als Bauholz sind diese Bestände ideal.»

Gefrorener Boden ist ideal

Forstwart Gilles Henriod setzt mit seiner Motorsäge an einer 33-Meter-Fichte an und mit lautem Getöse fällt der Baum zu Boden. Forstarbeiter Adrian Wirz jongliert den ausgeasteten Stamm mit Hilfe des Greifarmes des Pneu-Baggers gekonnt auf den Holzlagerplatz. Eine schweisstreibende Arbeit, deshalb sind die Forstmitarbeiter froh, bei diesen kalten Temperaturen zu arbeiten. «Holzfällen ist Spitzensport», sagt Hubli. «Ist es wärmer als 5 Grad, schwitzt man und muss vier bis fünf Liter Wasser trinken pro Tag.» Hublis Team arbeitet vor allem von Dezember bis Februar.

Einerseits sind viele Mitarbeiter noch in der Landwirtschaft tätig und in den Sommermonaten gebunden, andererseits ist der Winter die bessere Jahreszeit, um zu holzen. «Während der Vegetationsruhe gibt es weniger Schäden im Wald, der Boden ist gefroren und wegen des fehlenden Laubes ist die Gefahrenzone etwas übersichtlicher», erklärt der Revierförster.

Vorwiegend neue Eichen

Thomas Hubli ist sich bewusst, dass sich das Waldbild durch diesen «Verjüngungsschlag», so der Fachausdruck, massiv verändert. «Das Holzen des Altbestandes ist aber gewollt. Und es gibt uns dann auch die Möglichkeit, die Verjüngung des Waldes voranzutreiben. Auf den geschlagenen Flächen pflanzen wir Eichen als Hauptbestand an, mit einer Mischung von anderen Bäumen.

Die Eiche ist bezüglich Artenvielfalt und Biodiversität besonders wertvoll und die Pflanzung wird auch vom Kanton mit Subventionen gefördert.» Die Fichte, die nach wie vor gepflanzt werde, «erziehe» die Eiche, einen langen Stamm zu entwickeln und gebe ihr Stabilität, zum Beispiel bei Nassschnee.

Werden im Winter die Fichtenreinbestände geholzt, erfolgt im Frühjahr die Bepflanzung mit den jungen Eichen. Im Sommer gibt es viel Arbeit bei der Pflege des Waldes, allem voran des Jungwaldes. «Die Brombeeren, die sich auf dem sauren Boden des ehemaligen Fichtenwaldes stark vermehren, müssen zweimal im Jahr geschnitten werden. Dann kämpfen wir auch gegen gebietsfremde Pflanzen sogenannte Neophyten. Und wir müssen sofort auf einen Borkenkäferbefall reagieren, damit der Baum wenigsten noch verwertet werden kann.»

Die Begeisterung und das grosse Engagement für den Wald und für seine Arbeit sind Thomas Hubli anzumerken. Als Revierförster bewirtschaftet er die 290 Hektaren des Rümlanger Waldes für drei Korporationen, die Gemeinde und Private. Weniger begeistert ist Hubli von den Waldspaziergängern, welche die Absperrungen der Förster missachten. «Dies ist schlicht lebensgefährlich. Diese Absperrungen sind unbedingt zu beachten. Die Spaziergänger gefährden mit ihrem Fehlverhalten die Arbeiten und sich selber unnötig», weist Hubli abschliessend eindringlich auf die Gefahr hin, die von einem fallenden Baum ausgeht.

(Zürcher Unterländer)