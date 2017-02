Der Zufall machte aus der Musikstudentin eine Chorleiterin

Erst drei Probenabende haben seit Anfang Jahr stattgefunden. Die Nachfolgerin des Dirigenten Beat Raaflaub, der den Kammerchor Zürcher Unterland über 40 Jahre lang geführt hat, ist die quirlige Anna Jelmorini. Sie hatte sich auf ein Inserat hin für die Stelle beworben. Vom guten Ruf und von der hohen Qualität des Chors hatte sie bereits gehört. «Es gab ein Gespräch und ein Probedirigat», sagt sie. «Das war sehr angenehm, ich habe mich frei von Profilierungszwang gefühlt und einfach meine Arbeit gemacht.»

Sie überzeugte in allen Bereichen und bekam den Job.Die temperamentvolle Tessinerin sagt von sich selber, sie könne wie eine «Bestia» auftreten. Einerseits aus Begeisterung über die Möglichkeit, genau das zu tun, was ihr am meisten liegt, und andererseits will sie das Beste aus den Sängerinnen und Sängern herausholen. «Chorleiterin zu sein und dirigieren zu können, ist das Einzige, was ich mir beruflich vorstellen kann.»

Zufall und Glück hätten ihr zur Berufswahl verholfen. Vor rund 25 Jahren war sie während ihrer Ausbildung am damaligen Konservatorium in Genf in die Chorleitungsklasse gerutscht. «Aus purer Neugier», erklärt sie. Am Anfang sei sie überfordert gewesen, aber sehr interessiert. «Im zweiten Jahre wusste ich, Chorleiterin ist mein Beruf.» Damals war sie Mitte 20.

Eine Chance zum Ausprobieren

Ein Studienkollege bot ihr an, für kurze Zeit seine Stellvertretung bei einem Chor zu übernehmen. «Das gefiel mir sehr gut, und ich fand sofort den Draht zu den Chormitgliedern.» Da die interessanten Stellen in Genf jedoch alle besetzt waren, zog sie vor 20 Jahren nach Zürich, um am Konservatorium weiterzustudieren. Sie erwarb Diplome in Chorleitung, Komposition, Kantorat und Orchesterleitung. «Der Wechsel in die Deutschschweiz war eine grosse Umstellung gewesen. Den Röstigraben gibt es tatsächlich», sagt Anna Jelmorini.

Doch diese Stadt habe ihr viele Möglichkeiten geboten, sich auf ihrem Gebiet weiterzuentwickeln. «Immer wieder haben sich neue Perspektiven ergeben, die mich beruflich weitergebracht haben.» Sie fühlt sich privilegiert, dass sie ausschliesslich das machen kann, was ihr am meisten am Herzen liegt. «Es gibt nur ganz wenige Berufsleute, die als Chorleiter allein ihren Lebensunterhalt bestreiten können.»

Anna Jelmorini betreut vier Chöre und ist jeden Abend an einem andern Ort für die Proben. Nur der Freitag ist nicht verplant, ausser es stehen Übungswochenenden vor einem Konzert an, was nicht selten vorkommt. Neben dem Kammerchor Zürcher Unterland leitet sie seit dem Jahr 2000 den Akademischen Chor Zürich, dem immer wieder Neustudierende der ETH und der Uni angehören, seit 2009 den Bach-Chor St. Gallen und seit Mai letzten Jahres den Männerchor Zürich. Qualität steht für die Dirigentin an erster Stelle. «Der Schwerpunkt liegt bei der Stimme», erklärt sie.

In verschiedenen Schritten, abhängig von den Möglichkeiten der Chormitglieder, peilt sie mit ihnen zusammen das Resultat an, den Auftritt vor Publikum. Das ist die Belohnung für den regelmässigen Einsatz der Sängerinnen und Sänger während der Proben.

(Zürcher Unterländer)