Die Chance auf Platz 1 verschenkt

Die Kadetten Schaffhausen hätten gestern ihren Teil der «Arbeit» geleistet, damit es im letzten Finalrundenspiel am Samstag zum Duell um den 1. Platz gekommen wäre. Denn sie verloren in Kriens 25:29. Die Winterthurer aber brachten es zur gleichen Zeit in Aarau nicht fertig, den nötigen Sieg einzufahren, um bis auf zwei Punkte zum Leader aufschliessen zu können.Sie verschenkten jenen verlockenden Match um die Nummer 1 wegen einer völlig missglückten ersten Halbzeit. Sie verteidigten nicht so, wie es hätte sein müssen, und sie leisteten sich 15 missglückte Angriffe. Kein Wunder also, lagen sie zur Pause 9:15 zurück. «Wir haben es uns selbst zuzuschreiben», meinte Trainer Adrian Brüngger. «Wir müssen in der ersten Hälfte ja nicht mit sechs Toren hinten sein . . .»

«Nicht zwingend im Angriff und hinten fehlte die Abstimmung»Adrian Brüngger,Trainer Pfadi-Winterthur

Sehr wenig passte zusammen. «Nicht zwingend im Angriff und hinten fehlte die Abstimmung», sagte Brüngger zum Geschehen. Der HSC Suhr Aarau, der am Sonntag hier gegen den BSV Bern untergegangen war, nutzte die Mängel des Favoriten aus. Linksaussen Beau Kägi hätte nie so viel Raum und Linkshänder Raphael Rohr nie so viele offene Wurfgelegenheiten erhalten dürfen. Auf der Gegenseite leiteten Paraden von Mihailo Radovanovic den Vorsprung des Aufsteigers ein. Für die Winterthurer wars eine Halbzeit zum Vergessen.

Die Penaltys zum Schluss

Die Pause brachte die Wende. «Die zweite Hälfte war eigentlich okay», meinte Brüngger. Was durchaus leicht untertrieben war. Denn die Winterthurer drehten markant auf, lieferten in Angriff und Abwehr einen starken Auftritt ab. Und sie hatten Torhüter Arunas Vaskevicius, der Matias Schulz abgelöst hatte und gleich nach der Pause den Tarif durchgab. Vier seiner Paraden verhalfen Pfadi, vor allem mit Kontern, auf 14:15 heranzukommen. In der 45. Minute fiel auf Marvin Liers Penalty der erstmalige Ausgleich (18:18). Mit einem Konter, auf einen messerscharfen Pass von Lier, erzielte Oliver Scheuner die erste Führung (20:19). Die Quote stimmte, die ­6-0-Abwehr und Vaskevicius liessen zwischen der 31. und 55. Minute nur fünf Gegentreffer zu.

Der 14. Sieg über den HSC Suhr Aarau schien greifbar. Aber nach dem 21:20 ging Pfadi in vier Angriffen leer aus und geriet 21:23 ins Hintertreffen. Kevin Jud und Lier glichen aus und legten so die Grundlage für die hektischen Schlusssekunden.

Mit seiner elften Parade stoppte Vaskevicius 25 Sekunden vor Ende Patrik Romann – aber warf den Konterpass direkt in die Fänge von Suhrs Kreisläufer Stevan Kurbalja. Suhrs Konter endete in einem Penalty. Vaskevicius wehrte den Siebenmeter von Ilan Baumann ab und foulte ihn bei dessen Nachschuss. Wieder Penalty (und Zeitstrafe). Sieben Sekunden blieben. Jetzt hielt Schulz Baumanns Penalty. Im letzten verzweifelten Konter blieb Pfadi, bei abgelaufener Zeit, nur noch ein erfolgloser Freiwurf durch Lier.

Damit war, nach 13 Siegen in Folge, der erste Punktverlust von Pfadi gegen den HSC Suhr Aarau besiegelt. Die letzte Niederlage gegen dessen «Vorgängerklub» TV Suhr geschah am 20. Februar 2008. Brüngger war da in seiner ersten Saison Trainer der Winterthurer, Scheuner spielte schon damals und Martin Pramuk, der Suhr Aarau gestern wegen Gleichgewichtsstörungen fehlte, stand im Tor von Pfadi.

«Gute Übung» für Playoffs

Die sechstplatzierten Aargauer, für die es eigentlich um nichts mehr ging, leisteten einen aufopfernden, starken Match, getragen vom Publikum. Der Lohn, das Unentschieden gegen Pfadi, war zweifellos verdient. «Das war Playoff-Stimmung», beschrieb Brüngger die Ambiance und Gegenwehr. «Eine gute Übung für uns . . .»

Seit gestern ist definitiv, dass die Winterthurer als Nummer 2 in die Playoffs steigen. Auf wen sie im Halbfinal treffen, steht noch immer nicht fest. Derzeit ist es der HC Kriens-Luzern, der dank des Heimsieges über die Kadetten und der gleichzeitigen Heimniederlage Wackers gegen den BSV Bern die Thuner von Platz 3 verdrängt hat. Vor der letzten Runde bleibt aber alles offen. Thun spielt in Aarau und der HCK beim BSV Bern.

(Landbote)