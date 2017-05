Die Einen bringen, die Anderen holen

In Kolonne fuhren die Autos an die Abgabestelle heran, wo jedes Fahrzeug gleich von einer Menschentraube umringt wurde. Kaum hatte der Fahrer begonnen seine nicht mehr in Gebrauch stehenden Gegenstände den Mitarbeitern vom Forst- und Werkbetrieb Embrach zu übergeben, fanden sich eifrige Abnehmer.

Diese prüften, beschauten und begutachteten das Gut und manch einer lächelte zufrieden und nahm ein Holzwagenrad mit Eisenbeschlägen, ein Gartentisch, ein Möbelstück, Bücher die einst als begehrte Bestseller galten, CD’s aller Musikrichtungen, Spielsachen für Kinder oder ein Wandbild mit. Selbst Märchenkassetten für Kinder waren gefragt.

«Ich besitze noch ein funktionierendes Kassettengerät, und meine Kinder hören gerne und oft Märchen von den Kassetten», berichtete Cornelia Servat aus Pfäffikon am See. Andere Besucher schlenderten gemütlich durch die sechs Tischreihen mit den Festbänken. Auch jene die eigentlich nur etwas bringen wollten, konten dem kunterbunten Angebot nicht widerstehen.

Stammbesucher schätzen das Angebot

Marius Brodzinsky lud einen Rasenmäher und etliche Gartengeräte, die er zuvor genau unter die Lupe genommen hatte, in seinen Kastenwagen ein. Seit vielen Jahren kommt er an den Bring- und Holtag nach Embrach, manche Arbeitsgeräte nimmt er dann mit in seine Heimat nach Polen. «Heute ist das Angebot sehr gut, ich habe diesen Rasenmäher gefunden und andere Arbeitsgeräte die ich gut gebrauchen kann», sagte Brodzinsky freudestrahlend. «Ich bin sehr zufrieden mit den Schätzen die ich heute gefunden habe.»

Annelies Kaufmann aus Rorbas trug ein rotes Einrad unter dem Arm. «Nein, das ist nicht für mich, damit fahre ich sicher nicht. Ich bringe es meinem siebenjährigen Enkel», sage sie und lachte. «Bestimmt freut er sich am Sportgerät.» Praktisch alle Besucherinnen und Besucher kamen der Atmosphäre und der tollen Marktstimmung wegen.

Teamarbeit von Forst- und Werkbetrieb

Nicole Jung, Leiterin Abteilung Sicherheit und Gesundheit, sowie zwölf Mitarbeitende vom Forst- und Werkbetrieb Embrach organisierten und führten den Anlass durch. Unterstützt wurden sie dabei ebenfalls von Personen aus der Arbeitsintegration. Erfreut stellte Jung fest, dass die Leute, die Ware brachten, sich an die Vorgaben der Gemeinde hielten.

«Wir nehmen keine Elektrogeräte, kein Sperrgut und andere unbrauchbare Dinge», erklärte sie. «Die Embracher verhielten sich vorbildlich und brachten gut erhaltene Gegenstände, die man ohne weiteres für Hobby, Garten oder Haushalt gebrauchen kann.» Am Morgen als der Ansturm gross war, half sie mit die Güter aus den Fahrzeugen zu laden und den Verkehr zu regeln.

Bis 13 Uhr durften die Sachen abgegeben werden, bis 14 Uhr standen sie zum Abholen bereit. Danach räumte das Team das Areal wieder auf und sortierte was übrig geblieben war für den Abfall. Laut Nicole Jung blieben am Schluss 4,6 Tonnen Material zurück. «Das Material führten wir, getrennt nach Wertstoffen, der Entsorgung zu», versicherte sie.

Wer Hunger und Durst verspürte, konnte sich in der «Rümpelbeiz» stärken, die von den Veteranen des FC Embrach geführt wurde. Diese priesen ihre Köstlichkeiten lautstark an.

Der Bring- und Holtag wurde 1993 ins Leben gerufen, als damals die Abfallsackgebühr eingeführt wurde. Alle zwei Jahre fand der Anlass statt und an den 13 bisherigenVeranstaltungen war das Wetterglück stets auf der Seite der Veranstalter. «Lediglich einmal regnete es in Strömen», erinnerte sich Jung.

(Zürcher Regionalzeitungen)