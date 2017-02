Die Hoffnung der Armen operiert an Bord

Die Africa Mercy ist ein eindrücklicher Koloss von 152 Metern, von aussen ein perfektes Kreuzfahrtschiff. Doch der Alltag an Bord ist alles andere als glamourös. Selten ist das Schiff auf Fahrt, denn zehn Monate im Jahr ankert es in einem Hafen in Afrika, meistens Westafrika. Bis im Juni dieses Jahres wird es noch in Cotonou, Benin, stationiert sein und im August nach Kamerun weiterfahren. Aufs Schiff kommen jeweils die Ärmsten der Bevölkerung, für die ein Arztbesuch meistens ein Fremdwort ist.

Und da setzt die Hilfe von Mercy Ships an, das von Don Stephens 1978 in Lausanne gegründeten internationalen humanitären Hilfswerks auf christlicher Basis, das mit Spitalschiffen und lokalen Projekten medizinische Versorgung zu Menschen bringt, die sie sonst nicht erfahren würden. 80 000 chirurgische Eingriffe wurden schon durchgeführt, 57 Länder bereist.

Ein Schiff, das Leben rettet

Darüber sprach am Donnerstag in zwei Vorträgen in Rafz und Eglisau Martin Humm von Mercy Ships Schweiz. Er ist innerhalb des Hilfswerks für das Fundraising verantwortlich und sprach über die Freiwilligenarbeit von medizinischem Personal und vielen anderen, die Menschenleben retten.

400 freiwillige Mitarbeiter, von Chirurgen, über Ingenieure, Techniker bis zu Köchen und Matrosen aus 45 Ländern befinden sich täglich an Bord von Africa Mercy, dem grössten zivilen Spitalschiff der Welt. Dieses verfügt über fünf Operationsräume und 82 Betten für Patienten auf insgesamt 1900 Quadratmetern Spitalfläche. Zudem werden täglich lokale Mitarbeiter für ein kleines Entgelt beschäftigt, die Dayworker.

24 Millionen Franken Spendengelder werden dafür jährlich gebraucht. Laut der «Lancet Commission on Global Surgery», eine durch eine britische Medizinzeitschrift gegründete Kommission, haben weltweit fünf Milliarden Menschen keinen Zugang zur Chirurgie. Zudem werden nur sechs Prozent aller chirurgischer Eingriffe in Entwicklungsländern durchgeführt.

Dieses medizinische Ungleichgewicht spüren die Ärzte auf der Africa Mercy täglich. Zu den häufigsten Behandlungen gehören die Gesichts- und wiederstellende Chirurgie wie Eingriffe bei Lippengaumenspaltung bei Babys und Kindern, plastische Chirurgie, Orthopädie, allgemeine Chirurgie, Augenbehandlungen bei Glaukomen und die Zahnmedizin, die den Grossteil der Behandlungen ausmacht.

Medizin, Weiterbildung, Infrastruktur

«Ein grosses Standbein ist auch die Gynäkologie», sagte Humm. Da Mädchen in Dritweltstaaten zu früh zum Kindergebären gezwungen würden, münde die Geburt oft in einer Tragödie. «Kinder die selber Kinder gebären, haben grosse Schmerzen. Die Geburt ist unglaublich schmerzhaft, das Kind stirbt meistens, die Mutter manchmal– oder sie über oft nur mit einem Sprung in Blase undDarm.» Wegen der daraus folgenden Inkontinenz werden die Frauen von der Gesellschaft verstossen. «Um solch schwere Fälle richtig zu behandeln, haben wir irgendwann unsere Aufenthalte auf zehn Monate ausgeweitet.»

Ein weiterer Stützpfeiler von Mercy Ships ist das Konzept der Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und Weiterbildung der lokalen Bevölkerung, sei es im medizinischen oder technischen Bereich. Auch bei der Infrastruktur wird angepackt, oft werden Teile von Universitätsspitälern renoviert und dann als Aussenposten von Mercy Ships verwendet. 2019 wird mit Atlantic Mercy ein noch grösseres Schiff in See stechen, mit 7000 Quadratmetern Spitalfläche.

(Zürcher Unterländer)