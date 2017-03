Die Macht der Worte musikalisch und spielerisch verpackt

«Tretet näher, kommt zu meinem Marktstand der Worte», sagt die lustig verkleidete Frau auf der Bühne an ihrem Stand mit Buchstaben aus Stoff und Watte, «Ich habe Worte zu verkaufen, von jeder Sorte, für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel.» Und die Kinder im Singsaal Lättenwiesen lassen ihr Staunen in Chören von «Ahhhhs» und «Ohhhs» ertönen. Primarschüler und Kindergärtler des Schulhauses Oberhausen sind hier auch das Zielpublikum des Stückes des Theaters Nimmerland aus Konstanz, das Stücke für Kinder aufführt.

Das Gewicht der Sprache

Und die Aufführung passt perfekt zum Thema, dem sich die Opfiker Schulen momentan annehmen: «Respektvoller Umgang» soll den Kinder in verschiedenen Formen nähergebracht werden. In diesem Rahmen startete die Schule Oberhausen ein Buchprojekt, dessen Einführung das Theater am Donnerstagvormittag bot. «Die Händlerin der Worte» wie sich die Frau auf der Bühne, gespielt von Christine Garbe, vorstellte ist gleichzeitig auch der Titel dieses Theaterstücks von Thomas Lange nach einer Idee von Claude Theil.

Während zwei Vorstellungen sprach Garbe zu rund 280 Kindern über die verschiedenen Facetten der Sprache. In sieben Szenen mit sieben Liedern ging es unter anderem um «höfliche Worte», die das Leben einfacher machen und immer bereit sein sollten, «Schimpfwörter», die man lieber mit innovativen Kreationen wie «beim Fusspilz des Drachen» ersetzen sollte», und «tröstende Worte», die versuchen, Gesagtes ungeschehen zu machen. Die Worthändlerin zeigte, dass man keine Angst vor «Fremdwörtern» haben soll und dass man Worte im Umgang mit seinen Mitmenschen auf die Waagschale legen sollte, denn sie können Traurigkeit und tiefe Wunden verursachen.

Buchprojekt zu Freundschaft

Zudem richtete sie eine Bitte an die Kinder. Weil ein Dieb ihr «alle Worte, die zum guten Zusammenleben unter uns Menschen wichtig sind», gestohlen hat, sollen die Kinder diese suchen und in einem Umschlag an sie zurückschicken. Dazu übergab die Händlerin am Ende des Stücks einer Lehrperson ein Couvert.

Nach der ersten Aufführung ging es an das Projekt. «Wir werden den Inhalt des Theaterstücks mit einem Buch verbinden, dass die Kinder verfassen werden», sagte Lehrerin Anne Tester. In altersdurchmischen Klassen werden Fabulierlektionen stattfinden, in denen die Kinder eigene Geschichten verfassen. So soll dann ein Buch zum Thema Freundschaft entstehen.

Zuerst wandten sich die Lehrpersonen mit ihren Klassen aber der Thematik der gesehenen Aufführung zu. «Ich werde jetzt gleich ein paar Sachen aufnehmen, die gestohlenen Wörter zur Höflichkeit mit den Kindern sammeln und wahrscheinlich auch Schimpfwörter ansprechen und verpacken.», sagte Lehrerin Lea Della Chiesa. Begeisterung war sicher vorhanden, wie bei Tome (10) aus Opfikon. «Am Stück haben mir die Lieder am meisten gefallen, und eigentlich alles andere auch.»

Die Schauspielerin Christie Garbe aus Niederbayern freute sich auch , wobei sie grundsätzlich bemerkte: «Es ist ja meistens so: Die Kleinen sind begeistert vom Dargebotenen, die Grösseren, ab der vierten Klasse, finden es oft schon etwas zu kindisch und fühlen sich von mir nicht ganz ernstgenommen.» In Oberhausen war dies aber nicht der Fall – Kinder aller Klassen genossen das Theater sichtlich.

(Zürcher Regionalzeitungen)