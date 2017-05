Die Politik des chinesischen Phoenix

Die nationale chinesische Fluggesellschaft Air China verbindet die Hauptstadt Peking seit 2013 regelmässig mit Genf. Ab Anfang Juni will sie nun auch Zürich wieder mit einer Direktverbindung bedienen. Das wurde bereits im Februar bekannt – gestern hat der Flughafen die neue Verbindung offiziell für den 7. Juni angekündigt. Die vier neuen wöchentlichen Flüge – geplant sind Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag – sollen das Angebot der Lufthansatochter Swiss ergänzen, die Zürich-Peking im Winter fünfmal wöchentlich und im Sommer täglich bedient.

Erst im April dieses Jahres haben die Air China und die Lufthansa-Gruppe (zu der auch die Swiss gehört) ein neues Abkommen unterzeichnet, in dessen Rahmen alle Flüge zwischen Zürich und Peking gegenseitig im Codeshare angeboten werden; so trägt etwa der Swissflug LX 196, der Zürich heute Nachmittag um 13.15 verlässt, auch die Air China Flugnummer CA 5622.

Neu fliegen die Chinesen die Verbindung also wieder mit eigenen Maschinen; gemäss der Fluggesellschaft soll der Flug von Peking jeweils um 7.25 Uhr in Zürich landen und den Rückflug als CA 782 um 12.55 Uhr antreten. Als Flugzeugtyp kommt voraussichtlich ein Airbus A330 zum Einsatz.

Das gab es alles schon einmal

Es ist nicht das erste Mal, dass die nationale Airline der Chinesen Zürich direkt mit Peking verbindet. Noch in 90er-Jahren war die Strecke ein festes Element auf den An- und Abflugtafeln in Kloten. 1999 beschloss man, die Verbindung einzustellen.

Als Schweiz Tourismus im November 1999 ein Büro in Peking eröffnete, setzte sich der damalige Verkehrsminister der Schweiz, Pascal Couchepin umgehend für eine Wiedereröffnung der Verbindung ein. Mehr als 17 Jahre später ist es soweit; nach Genf wird jetzt auch Zürich wieder regelmässig bedient.

Teil der Tourismus-Offensive

Das Zürcher Comeback ist vor dem Hintergrund der neuen Tourismus-Offensive zu verstehen. Am Rande das Weltwirtschaftsforums Davos im Januar unterzeichneten Bundespräsidentin Doris Leuthard und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ein neues Freihandelsabkommen. Man betonte dabei gegenseitig die Bedeutung des Tourismus und erklärte das Jahr 2017 offiziell zum «Tourismusjahr Schweiz-China». Nach Deutschland, Grossbritannien und den USA ist China für die Schweiz als Tourismusdestination der viertwichtigste Markt. (Zürcher Regionalzeitungen)