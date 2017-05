Die Stadt gibt ihren Laurentiusrost frei

Der Artikel 8 des neuen Wappenschutzgesetzes der Schweiz (WSchG) ist eindeutig: Alle Wappen, ob der Nation, der Kantone, der Bezirke oder auch der Gemeinden, «dürfen nur von dem Gemeinwesen, zu dem sie gehören, gebraucht werden».

Zwar gibt es Ausnahmen, etwa für Abbildungen in Nachschlagewerken, bei der Dekoration für die Bundesfeier oder für die Schmückung von Gedenkmünzen oder Wappenscheiben; aber was seit dem 1. Januar 2017 landesweit gilt, ist eine deutlich restriktivere Regelung dessen, was Otto Privatnutzer mit dem Wappen von Höri, Embrach oder Bassersdorf noch anstellen darf.

Während das Aufhängen von Fahnen im Garten oder das bedrucken von T-Shirts mit dem Symbol des Lieblingsdorfes kein Problem darstellt, dürfen Vereine, die das Dorfwappen seit zig Jahrzehnten im Logo tragen, das eigentlich nicht weiter tun. Dazu ist, rechtlich korrekt, zwischen Fahne und Wappen zu unterscheiden: Ein Wappen liegt dann vor, wenn die Abbildung in einen Wappenschild steht, also unten durch einen Bogen abgeschlossen wird. Viereckige Darstellungen eines öffentlichen Zeichens sind Fahnen und unterliegen bezüglich privater oder kommerzieller Nutzung deutlich weniger Einschränkungen.

Die Stadtmusik, der Turn- oder der Schützenverein sind nunmal keine «Gemeinwesen, zu dem die Wappen gehören». Und auch wenn nicht davon auszugehen ist, dass die Gemeinden jetzt alle gegen ihre örtlichen Traditionsvereine prozessieren – klar gesetzlich erlaubt oder verboten ist die Wappennutzung nicht.

«Über Bundesrecht hinaus»

Jetzt hat der Stadtrat von Bülach entschieden, dass «das Wappen der Stadt und mit ihm verwechselbare Zeichen durch andere Personen als die Stadt selbst über das Bundesrecht hinaus verwendet werden dürfen».

Was im Juristendeutsch etwas hakelig formuliert ist, ist nichts anderes als eine Liberalisierung der Schutzbestimmungen. Bülach ist der Inhaber der Rechte am Stadtwappen – und jeder Inhaber dieser Nutzungsrechte hat grundsätzlich die Möglichkeit, diese auf Drittpersonen auszudehnen, sprich die Nutzung des Dorf-, Stadt- oder Kantonswappens freizugeben. Es sei denn, der Gebrauch ist irreführend oder verstösst gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht. Allerdings besteht diese gesetzliche Einschränkung ohnehin.

«Das Bülacher Wappen oder Teile davon finden sich seit Jahren in verschiedenen Vereinslogos», schreibt die Stadtregierung in ihrer Begründung. «Die Bülacher Vereine leisten einen enormen Beitrag an das kulturelle und gesellschaftliche Leben. Sie erbringen Freiwilligenarbeit, engagieren sich für den Nachwuchs und sollen das Bülacher Wappen selbstverständlich auch in Zukunft nutzen können.»

Während einzelne Vereine wie etwa die Stadtmusik oder der Eishockeyclub nur Teile des Wappens (nur den Rost) oder die Fahne (also die viereckige Abbildung ohne den runden Wappen-Bogen unten) im Logo führen, sind der Kynologische Verein, der Jodelclub oder die Modellfluggruppe direkt von der neuen Handhabung betroffen – sie müssen ihr Logo demnach nicht ändern sondern dürfen ihren Lokalpatriotismus auch künftig demonstrieren.

Strenger als die Bündner

Eine ähnlich liberale Ergänzung zum Bundesgesetz hatte schon der Bündner Regierungsrat für das Kantonswappen festgeschrieben. Zur Begründung hiess es damals, die breite Verwendung des Wappens sei für den Kanton eine gute Imagewerbung. Überdies habe die bisherige liberale Praxis zu keinerlei Problemen geführt – und man wolle sie desalb auch weiterführen, unabhängig von den Verschärfungen auf eidgenössischer Ebene.

Das haben nun also auch die Bülacher gemacht. Allerdings formuliert der Stadtrat noch eine zusätzliche Einschränkung: «Personen, Vereine und andere Institutionen, die das Gemeindewappen neu verwenden wollen, haben vorgängig beim Stadtpräsidenten und beim Stadtschreiber um Zustimmung zu ersuchen.» Damit ist man im Bezirkshauptort also am Ende doch nicht ganz so liberal wie im Bündnerland. (Zürcher Unterländer)