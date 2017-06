Es ist noch nicht allzu lange her, da wurden Menschen mit einer Beeinträchtigung von der Gesellschaft weggeschlossen. Wer nicht von der Familie betreut werden konnte, lebte ein oft tristes Leben in geschlossenen Heimen. Es ist eine grosse kulturelle Leistung, wie heute Personen mit körperlichen oder geistigen Handycaps in der Pigna-Institutionen in Kloten, eine individuell angepasste Betreuung erleben dürfen.

Um einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen, was im Klotener Graswinkel täglich rund um die Uhr alles für Menschen mit einer Beeinträchtigung geleistet wird, organisiert Pigna jedes Jahr ein Fest. Am Samstag benützte mehrere hundert Besucher die Gelegenheit, Pigna kennenzulernen. Die Stiftung , getragen von 28 Gemeinden, bietet an verschiedenen Standorten im Zürcher Unterland 111 betreute Wohnplätze an. Dazu kommen 170 geschützte Arbeitsplätze an drei Standorten, in Bülach, in Kloten und im Haus Pigna mit dem Restaurant «Hans im Glück».

Hochkarätige Musiker

Musik ist ein wichtiger Teil des ganztägigen Pigna-Festes. Fünf Orchester traten im Glashaus auf, darunter Nicolas Senn mit seinem Hackbrett, begleitet von einem Kollegen am Piano. Pigna Kommunikationsverantwortlicher Harry Etzensperger ist jedes Jahr bestrebt, bekannte Musiker nach Kloten einzuladen: »Wir wollen unseren Gästen und unseren Betreuten gute Qualität bieten, die Musik ist eine Brücke zu Publikum.» Etzensperger arbeitet seit 26 Jahren in der Institution Pigna und fügt an: «Die Arbeit, zusammen mit Menschen mit einer Beeinträchtigung hat mich persönlich weitergebracht und mich zum diesjährigen Fest-Motto inspiriert - Die Welt mit anderen Augen sehen.»

Am Abend trat die Steelband Gin-Gin-Drummers auf und füllte das Glashaus mit karibischen Klängen. Einige Pigna-Bewohner zeigten ihre Begeisterung, bereicherten das Konzert mit spontanen Tanzeinlagen und applaudierten um eine Zugabe. Tanja Siebenförcher organisiert die Auftritte der Band und ist begeistert von den Reaktionen, die ihre Musik auslöst: »Wir spüren auf der Bühne die Freude des Publikums, das spornt uns zusätzlich an.»

Viele andere Attraktionen

Neben dem Musikprogramm offerierten die Pigna-Mitarbeitenden weitere Attraktionen. Kinder konnten sich zum Beipsiel ihr Gesicht bemalen lassen und Chocolatier Fabian Riman half den Besuchern, eigene Schokoladenkreationen herzustellen. Die Beurteilung von Walter Schäppi, Pigna-Geschäftsführer, über das diesjährige Fest liess keine Zweifel offen: «Ein wunderschöner Anlass bei idealem Wetter, eine tolle Stimmung, eines der schönsten Pigna-Feste.»

(Zürcher Unterländer)