Die Zukunft der Gemeinde mitgestalten

Die angekündigte Revision der Ortsplanung stösst bei den Otelfingern auf offene Ohren: Über 100 Personen fanden sich am Dienstagabend zur Informationsveranstaltung des Gemeinderats ein.

Bauvorstand Thomas Gross warnte jedoch gleich zu Beginn des Abends vor zu grossen Erwartungen an den neuen kommunalen Richtplan: «Wir können wohl Zonen ausscheiden für Räume, wo eine Drogerie oder eine Apotheke eröffnen könnte, aber wir können niemanden zwingen, das so zu bauen.» Bei der Richtplanrevision gehe es vielmehr darum, die räumliche Entwicklung der Gemeinde für die nächsten 20 bis 25 Jahren zu planen, also eine Strategie zur Siedlungsentwicklung festzulegen.

Und da will der Gemeinderat die Bevölkerung einbeziehen: An einem zweiteiligen Workshop im April und Mai sollen Interessierte ihre Anregungen einbringen können. Nach dem Workshop erarbeite der Gemeinderat mit den Raumplanern den Richtplan, welcher anschliessend öffentlich aufgelegt werde, erklärt Gross das Vorgehen. So habe die Bevölkerung nochmals ein Mitspracherecht, bevor der fertige Richtplan der Gemeindeversammlung zur Abstimmung vorgelegt werde.

Nur Siedlung und Verkehr

Der Gemeinderat will vorerst nur die zwei Teilrichtpläne Siedlung und Verkehr erstellen und verzichtet auf die Bereiche Landschaft, Versorgung und Entsorgung sowie öffentliche Bauten und Anlagen. Ein Votant regte am Ende der Veranstaltung an, den Teilrichtplan Landschaft einzubeziehen: Gerade die einzigartigen Naturräume an der Lägern gelte es in einem kommunalen Richtplan zu schützen, argumentierte er. Gross nahm den Vorschlag entgegen. Vorerst will sich der Gemeinderat aber auf die Entwicklung des Siedlungsraumes konzentrieren.

Neueinzonungen von Land errachtet der Gemeinderat indes als praktisch unmöglich. Einzig im Gebiet «im Grund» bestehe eine Chance auf Einzonung; das heisst südlich der Landstrasse zwischen dem alten Bahngeleise und dem Feldweg Richtung Hofladen «auf Wolfen». Hier gelte es sich zu überlegen, ob eine Einzonung sinnvoll ist, und wenn ja, ob günstiger oder eher teurer Wohnraum entstehen soll.

Die Möglichkeit zum verdichtet Bauen ortet er hingegen in drei Gemeindegebieten: auf der heutigen grünen Wiese im «Brüel Nord» südlich der Landstrasse, im Gebiet Sandacker, heute ein Quartier mit ältere Einfamilienhäuser, und bei den Mehrfamilienhäusern «in Bächlen», die eigentlich gar nicht in der Bauzone liegen. In diesen drei Gebieten könne man sich überlegen, ob eine Verdichtung stattfinden solle, so Gross, zum Beispiel durch Blöcke anstelle von Häuschen.

Schulhäuser frühzeitig planen

Das Bevölkerungswachstum veranlasste einen Otelfinger zur Frage, ob nicht auch Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen ­– also für Schulhäuser und Kindergärten – ausgeschieden werden sollten. Laut Raumplaner Marsilio Passaglia erstellen aber nur grosse Gemeinden einen separaten Plan für öffentliche Bauten und Anlagen. In Otelfingen würden diese in den Siedlungsplan einfliessen. Die Anregung werde aber gerne aufgenommen, so Passaglia.

An den Workshops werden wohl noch so manche Anregungen zusammenkommen und einige davon schliesslich Eingang in den neuen kommunalen Richtplan finden. (Zürcher Unterländer)