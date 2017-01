Die anderen Ideen zum Verwaltungsgebäude

Dass die dezentrale Aufstellung der Bülacher Stadtverwaltung teuer und ablauftechnisch suboptimal ist, wird kaum bestritten. Dass das allfällige zentrale Verwaltungsgebäude (ZVG) auf den heutigen Tennisplätzen neben der Stadthalle zu stehen kommen würde, hat das Bülacher Stimmvolk an der Urne bereits entschieden. Am 24. September soll es dann darüber abstimmen, ob das Gebäude überhaupt gebaut wird.

Bekannt ist freilich auch schon, wie der Zweckbau – der Stadtrat betonte immer wieder, dass man in Bülach keine Elbphilharmonie sondern einen funktionalen Bau errichten wolle – ausschauen würde. Am Wochenende zeigt die Stadt in einer Ausstellung die Pläne und Visualisierungen aller sieben Projekte, die am Wettbewerb beteiligt gewesen sind; das Siegerprojekt eingeschlossen.

«Wir sind überzeugt, dass wir das richtige Gebäude, am richtigen Ort und zur richtigen Zeit vorschlagen», sagte Bülachs Stadtpräsident Mark Eberli gestern im Rahmen einer Medienorientierung. Aus seiner Sicht habe der Bau nur Vorteile, auch weil die Stadt durch das Wegfallen von Mieten und das Nutzen von Synergien rund eine Million Franken pro Jahr einsparen könne.

190 Arbeitsplätze sollen im ZVG Sechtbach dereinst untergebracht werden; all das, was heute auf die Standorte Hans-Haller-Platz, Rathaus, Lendihaus und Feldstrasse 99 verteilt ist. Mit dem Küren des Siegerprojekts habe sich die Stadt einerseits für das wirtschaftlichste, das heisst kostengünstigste Projekt ausgesprochen und sich dabei gleichzeitig für ein offenes Stadthaus entschieden, erläuterte Bülachs stellvertretender Stadtschreiber Pascal Sidler. Offen ja, aber gleichwohl zeichnet sich der geplante Neubau durch eine klare Trennung zwischen Mitarbeiter- und Kundenbereich aus. Gegenüber heute wird es ferner weniger Einzelbüros geben. Was den Aussenraum betrifft weist das Vorhaben eine weitere Spezialität aus: Zwischen der Verwaltung und der Stadthalle soll ein Begegnungsraum entstehen; die Schwimmbadstrasse, die heute die Tennisplätze von der Stadthalle separiert, wird nur noch für den Langsamverkehr offen sein – und das wiederum ermöglichte es erst, mehr Raum des heutigen Strassenverlaufs für das ZVG-Projekt auszunutzen.

Bezugstermin 2020

Eine erste Kostenschätzung geht derzeit von 28,5 Millionen Franken aus, wovon das Gebäude selbst etwa 24,4 Millionen ausmachen soll. Die genaue Kostenaufstellung wird mit Antrag und Weisung ans Stadtparlament folgen, was voraussichtlich im März der Fall sein wird. Nachdem das Parlament dann im Juni über das Geschäft befindet, wäre im September das Volk an der Reihe. Fällt der Entscheid positiv aus, geht der Stadtrat von einem Baubeginn Anfang 2019 aus. Bezugstermin wäre dann Herbst 2020. (Zürcher Unterländer)