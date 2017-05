Die bisher älteste Zürcherin

Kinder rennen auf dem Schulhausplatz Kern einem Ball nach. Andere stehen in kleinen Gruppen zusammen. Als die Schulglocke erklingt, bewegen sich die Schüler Richtung Eingang. Diese Szene dürfte sich seit 1862, als das Schulhaus im Zürcher Kreis 4 erbaut wurde, tausendfach so abgespielt haben.Während mehr als eines Jahrhunderts gingen die Schüler dabei unbemerkt an einer aussergewöhnlichen Ruhestätte vorbei. Am 3. März förderten die Archäologen der Stadt Zürich einen seltenen Fund zutage. Direkt an das Fundament der Westfassade des Schulhauses angrenzend, wurde während dessen Sanierung ein keltisches Frauengrab ausgehoben. Den Schätzungen zufolge stammt diese Ruhestätte aus der jüngeren Eisenzeit, also aus der Zeit um 250 bis 200 vor Christus. «Vielleicht handelt es sich hierbei um eine der ältesten Zürcherinnen», sagte Stadtrat André Odermatt gestern vor den Medien.

Die Frau war den Archäologen zufolge in einem Baumstamm beigesetzt worden. Die Holzreste waren bei den Ausgrabungen noch gut erkennbar, die Knochen des Skelettes dagegen waren nur noch spärlich erhalten. Andreas Motschi, Projektleiter für Archäologie der Stadt Zürich, sagte: «Die reichhaltigen Grabbeigaben lassen auf eine vornehme Persönlichkeit schliessen.» So wurde die Frau mit einem heute noch gut erkennbaren feingliedrigen Bronzegürtel mit einem verstellbaren Hakenverschluss und Anhängern beigesetzt. Auch ein bronzener Armring und Brustschmuck, bestehend aus blauen und gelben Perlen sowie Bernstein, konnten die Archäologen bergen.

Accessoires sind Zeitzeugen

Auch Eisenfibeln, die mit der heutigen Sicherheitsnadel verglichen werden können, wurden im Frauengrab gefunden. «Fibeln sind wichtig für die zeitliche Einordnung. Es ist ein Modeaccessoire, das sich zeitlich gewandelt hat», sagt Motschi. Aufgrund der Beigaben können die Archäologen das Grab der jüngeren Eisenzeit zuordnen.

Dass bei der Sanierung des Schulhauses Kern auch Archäologen dabei sind, ist kein Zufall. Schon früher wurden im Kreis 4 archäologische Funde gemacht, weshalb Umbauten in diesem Gebiet von den Experten begleitet werden. Trotz des Fundes verzögern sich die Umbauarbeiten nicht, wie Odermatt sagte. Das neue Schulhaus wird planmässig im August 2018 eröffnet.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurde ein Gräberfeld unter der Stauffacherstrasse, die entlang der Bäckeranlage verläuft, freigelegt. Dieser Fund stammt aus dem frühmittelalterlichen6. Jahrhundert.

Die Keltin war nicht alleine

Beim Bau der Turnhalle Kern 1903 wurde das Grab eines Kelten entdeckt. Wegen der Grabbeigaben – Schwert, Schild und Lanze – kann er der Zeit der jüngst gefundenen Keltin und ihr damit als möglicher männlicher Begleiter zugeordnet werden. Dieser Fund wurde rund 80 Meter von der neusten Grabung entfernt entdeckt. Was im Übrigen Stadtrat Odermatts Fantasie zum Leben erweckt: «Vielleicht waren die beiden ja ein Liebespaar?»

Archäologe Motschi hält sich dazu bedeckt: «Vielleicht waren die beiden Zeitgenossen, vielleicht waren sie auch zwei Generationen auseinander.» Das Grab der Frau ist in der Stadt Zürich der achte keltische Fund. Da bei ihr keine Siedlungsreste gefunden wurden, wissen die Forscher nach wie vor nicht, wie die ersten Kelten damals gelebt haben. Die keltischen Siedlungsspuren auf dem Lindenhof sind auf später, das 1. Jahrhundert vor Christus, datiert.

Ein Stück Stadtgeschichte

Die Überreste des Frauengrabes werden in der Kantonsarchäologie restauriert, bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Archäologen hoffen durch die Analyse, Hinweise zum Alter der Frau und zu ihren Lebensumständen zu finden. Seltenheitswert hat die historische Entdeckung definitiv. «Mit diesem Fund schreiben wir ein Stück Stadtgeschichte», sagte Stadtrat Odermatt. ()