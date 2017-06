Die digital gesteuerte Stadt

Informatik fassbar und erlebbar machen – so das Ziel der Infor­matiktage, die vom Mittwoch bis heute im gesamten ­Kan­ton stattfinden. Rund 50 Unternehmen und Institutionen bieten insgesamt über 300 Anlässe für Jung, Mittel und Alt.

Unter anderen öffnete gestern die Firma Cisco in Walli­sellen ihre Türen für das Publikum. Anhand eines kleinen Lego-Modells demonstrierte sie, wie eine moderne, digital ver­netzte Stadt funktionieren könnte. Hier melden sich Abfalleimer von selber, wenn sie voll sind. «So kann die Müllabfuhr unnötige Fahrten sparen», erklärt Verkaufs­leiter Philipp Müller. Sensoren am Boden registrieren die Belegung von Parkplätzen und die Dichte des Verkehrs.

Strassenlaternen könnten nicht nur die Stadt erhellen, sondern zugleich Geschwindigkeitsübertretungen registrieren. Anzeige­tafeln, die von einer Zentrale aus bedient werden, könnten künftig nicht nur Werbung transportieren, sondern Botschaften der Polizei, zum ­Beispiel Vermisstmeldungen oder Warnungen vor Gefahren.

Sitzungen über Video

Die Firma Cisco, die sich auf digitale Übertragungsnetze spezialisiert, ist an der Richtistrasse ansässig, in unmittelbarer Nähe zur bekannteren Microsoft. Sie hat ihren Hauptsitz in Kalifornien und beschäftigt weltweit rund 70 000 Mitarbeitende, davon etwa 400 in der Schweiz; die Forschung und Entwicklung findet an der ETH Lausanne statt. An den Informatiktagen erfahren Besucher, wie die Kommuni­kation funktionieren kann, wenn Mitarbeitende oder Kunden auf der ganzen Welt mit­ein­ander in Kontakt sein wollen.

Das Sitzungszimmer in Wallisellen ist vorne mit einem grossen Bildschirm ausgestattet, der abwesende Personen in realer Grösse in den Raum holt. Sie können sich über ihr Mobiltelefon oder ein stationäres Gerät zuschalten. So könne man auch von zu Hause aus arbeiten, erklärt Müller, der so häufig mit Teamkollegen kommuniziert. Die Verbindung sei deutlich stabiler als bei anderen Anwendungen wie etwa Skype, erklärt Müller. Zudem sei der Datenschutz besser gewährleistet.

Ein wichtiges Kriterium ist dies bei Übersetzungsplattformen, die im Gesundheitswesen oder bei der Polizei genutzt werden. Damit arbeitet zum Beispiel das Zürcher Stadtspital Triemli bereits. Für die Behandlung von fremdsprachigen Patienten kann das Personal jederzeit einen Dolmetscher über Video zuschalten.

Bei Cisco werden interne Infor­mationen nicht mehr per Mail verschickt, sondern in Form von Videos. «Das ist attrak­tiver», erklärt Müller. Mails erhalte man täglich so viele, dass sie kaum noch jemand lese. Besucher können selber mit den hochaufgelösten Filmen experimentieren und ihre Botschaften vor dem Matterhorn oder einem Palmenstrand aufnehmen.

Weiter versuchen die Informatikfachleute, den Interessierten das Potenzial von künstlicher Intel­ligenz näher zu bringen. Auf einem Tablet kann man Pläne für Häuser zeichnen, worauf das System in Sekundenschnelle realistische Bilder wie Fotos erstellt. Lernende Maschinen seien aber auch wichtig, um Hackerangriffe abzuwehren, erklärt Ingenieur Nicolas Rohrseitz. «Sie erkennen Unregelmässigkeiten im Netz.» Wie das alles funktioniert, ist aber für Laien schwierig zu verstehen.

www.informatiktage.ch (Zürcher Unterländer)