Diese Tiere hielten die Retter im vergangenen Jahr auf Trab

Die Marketingverantwortliche des Tierrettungsdienstes, Antonella Stefanelli, hat dem «Zürcher Unterländer» über die interessantesten Einsätze Auskunft gegeben und erzählt, was danach mit den Tieren geschehen ist. Diese werden nach den Einsätzen meist ins Tierheim Pfötli in Winkel gebracht, wo sie umsorgt werden, bis sie ein Zuhause finden oder wieder ausgewildert werden können.

Die Tierretter hatten es letztes Jahr zum Beispiel mit einem Küken zu tun, das von einem 20 Meter hohen Dach sprang und in einem Schacht landete und mit einer Katze, die sich auf dem Schulhof von Stadel merkwürdig verhielt. Sie kümmerten sich um ein Baby-Krokodil oder auch um eine Katze, die in der Kälte ausgesetzt wurde. Fotos: Tierrettungsdienst

Alleingelassen in der Stadt

Die sechs Monate alte Hündin Zuma sprang Menschen an, um auf ihre Aussetzung aufmerksam zu machen. Quelle: Tierrettungsdienst

Mutterseelenallein war Zuma im vergangenen September in der Stadt Zürich unterwegs. «Sie sprang die Zweibeiner, denen sie begegnete, an», sagt Antonella Stefanelli vom Tierrettungsdienst. Sie vermutet, dass der sechs Monate alte Welpe durch sein Verhalten Aufmerksamkeit erregen wollte. Die Tierretter wurden von der Polizei informiert und brachten die herrenlose Hündin von der Polizeiwache ins Tierheim Pfötli nach Winkel. Dort wurde der Boston-Terrier-Mischling Zuma getauft und machte sich als Energiebündel einen Namen.

Auffällig sind die drei Narben mitten auf dem Kopf der Hündin. Die Tierpfleger des Pfötli vermuten, dass es Bissverletzungen sind, die ihr Artgenossen zugefügt haben. Womöglich wurde Zuma in Südeuropa von den Vierbeinern angegriffen: Der Chip, den sie trägt, stammt aus Spanien. Der Besitzer lässt sich aber auch durch den Chip nicht ausfindig machen, weil auf diesem keine Daten hinterlegt sind.

Zuma hat mittlerweile ein Zuhause gefunden. Zwei Monate muss das Tierheim jeweils verstreichen lassen, bis es einen Hund zur Adoption freigeben darf. Um die ideale Besitzerin oder den idealen Besitzer für die Hunde zu finden, führt das Tierheim ein mehrteiliges Bewerbungsverfahren durch: Zuerst wird ein Telefongespräch mit dem Interessenten geführt, danach finden mehrere Gespräche im Tierheim statt. Wenn der Bewerber immer noch als geeignet angesehen werden, begegnet er dem Hund ein erstes Mal, darauf folgen weitere Besuche. Auch schauen sich die Tierpfleger das Zuhause des potenziellen Frauchens oder Herrchens an, um sicherzugehen, dass der Hund sich in seinem neuen Heim wohlfühlt.

Der bissige Kaiman von Rümlang

Eine Velofahrerin fing den ausgebüxten Kaiman ein. Sein Besitzer hatte keine Bewilligung für die Haltung solcher Reptilien. Quelle: Tierrettungsdienst

Ungewöhnlich war die Entdeckung einer Velofahrerin im August in Rümlang: Sie sah auf der Strasse einen 49 Zentimeter langen Kaiman – ein Reptil, das zur Gattung der Krokodile gehört. Statt davonzufahren, zeigte die Frau Mut. Sie fing das ausgebüxte Tier ein und meldete ihren Fund dem Tierrettungsdienst. Julius war zwar jung und nur 290 Gramm schwer. Hätte er aber zugebissen, wäre es schmerzhaft geworden für die Radfahrerin. Seine Bissfreudigkeit zeigte er im Tierheim, als er eine Decke zwischen seine Zähne klemmte.

In diesem Fall konnte die Kantonspolizei den Besitzer des Tieres ermitteln: Es handelte sich um einen 35-jährigen Mann, der keine Bewilligung für das Halten des Kaimans besass. Schon eine Woche zuvor war eines seiner entflohenen Tiere – ein Leguan – eingefangen worden. Von einem zweiten Leguan, der ihm entwichen war, fehlte jede Spur. Der Mann gestand, die Tiere ohne Bewilligung gehalten zu haben. Er wurde wegen Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz verzeigt.

Das Reptil war mager, aber erfreute sich guter Gesundheit. Um seinen Hunger zu stillen, gaben die Pfötli-Angestellten ihm unter anderem Fischstückchen. «Im Notfall geht auch Hering aus der Büchse», stand in seinem Dossier. Es war der erste Kaiman überhaupt, den das Pfötli beherbergte. Nach etwa zwei Wochen wurde Julius, der in ausgewachsenem Zustand zwei Meter lang und 80 Kilogramm schwer werden kann, durch das kantonale Veterinäramt einem Reptilienspezialisten vermittelt.

Auf dem Schulareal jedem nachgelaufen

Die drei Jungen der Katze Amani kamen per Kaiserschnitt auf die Welt. Quelle: Tierrettungsdienst

Im Hof des Oberstufenschulhauses in Stadel fiel im April das merkwürdige Verhalten einer Katze auf, die vorher nie auf dem Areal gesehen worden war: Das Tier lief ständig den Menschen, die sie antraf, hinterher. Da niemand den Besitzer kannte, wurde sie ins Tierheim Pfötli gebracht. Und dort sahen die Tierpfleger sofort, wieso sich die Katze so verhalten hatte: Sie war trächtig.

Das Verhalten der Katze erklärt Antonella Stefanelli so: «Es ist sehr gut möglich, dass sie Hilfe und Aufmerksamkeit suchte und deshalb den Zweibeinern nachlief. Es kommt vor, dass sehr junge – und somit unerfahrene – Katzen oder sehr menschenbezogene Katzen, die immer wieder Hilfe von Menschen bekommen haben, auch wieder bei Menschen Hilfe suchen.»

Zwei Tage später kamen die drei Jungen der Amani getauften Samtpfote per Kaiserschnitt auf die Welt. Jedoch akzeptierte Amani das Mutterdasein zunächst nicht: Sie nahm ihre Jungen nicht an. Eine Tierpflegerin, die im Pfötli Katzenmami genannt wird, versuchte sie an ihre Jungen heranzuführen und hatte Erfolg mit ihren Bemühungen. Aber damit waren noch nicht alle Probleme aus dem Weg geräumt, denn das Säugen der Jungen wollte zunächst nicht klappen.

Es sah danach aus, als müssten die Tierpflegerinnen die Kätzchen alle zwei bis drei Stunden füttern. Am nächsten Tag aber gelang das Säugen. Am Ende wurden auch die Besitzer gefunden und die Katzenfamilie wurde ihnen übergeben. Trotzdem waren die Mitarbeiter etwas traurig: Die süssen Büsis verliessen sie schneller als sie dachten.

In einer Kartonschachtel ausgesetzt

Das vier Monate alte Büsi Maliita war verängstigt, als Mitarbeiter es aus der Kartonschachtel holten. Quelle: Tierrettungsdienst

Als die Tierheimleiterin eines morgens im November die Kartonschachtel vor dem Eingang sah, meinte sie, jemand habe eine Materialspende vorbeigebracht. Erst als sie die Luftlöcher bemerkte, wurde ihr klar, dass sich ein Lebewesen in der Schachtel befindet: Sie entdeckte ein vier Monate altes Büsi – erstarrt und verängstigt. Das Kätzchen war in einer Nacht ausgesetzt worden, in der die Temperatur auf Null Grad gesunken war.

Das Tierheim erstattete Anzeige wegen der Aussetzung. «Wenn die Temperaturen auf den Nullpunkt sinken, wird es kritisch für die Tiere. Ein junges Büsi kann da schnell auskühlen», sagt Antonella Stefanelli. Nicht nur die Kälte könne den Tieren zu schaffen machen, sondern auch der Lärm, den die Autos auf der gleich neben dem Tierheim vorbeiführenden Strasse verursachen. Das Büsi – von den Tierpflegern Maliita getauft – war sich Lärm wohl kaum gewöhnt: «Sie sah nach eine Wohnungskatze aus», sagt Stefanelli.

Man erkenne an den Pfoten, ob sich eine Katze nur in der Wohnung oder auch draussen aufhalte. Glück hatte Maliita auch deswegen, weil die Füchse, die sich immer wieder in der Nähe herumtreiben, in dieser Nacht dem Tierheim fernblieben. Dass die Aussetzer gefunden werden, komme nur selten vor, sagt Stefanelli. Sie bedauert, dass es überhaupt zu Aussetzungen kommt. Man könne die Tiere abgeben, wenn man sich nicht mehr um sie kümmern könne: «Wir retten nur, wir richten nicht.»

Als liebes, aber ängstliches Büsi empfanden die Tierpfleger das junge Kätzchen. Es brauchte Zeit, um gefühlsmässig aufzutauen. Die Geschichte hatte immerhin ein Happy End: Maliita wurde im Dezember nach Winterthur in ihr neues Zuhause vermittelt.

Vom Dach in den Schacht gestürzt

Das Entlein ist wohlauf. Die nächsten Monate verbringt es in einer Voliere. Quelle: Tierrettungsdienst

Das Dach der Commerzbank am Zürichsee – einen halben Kilometer vom Opernhaus entfernt – bietet regelmässig ein Naturschauspiel: Enten haben das Gebäudedach als geeigneten Ort zum Brüten entdeckt. Nachdem die Küken geschlüpft sind, fliegt die Mutterente vom 20 Meter hohen Gebäude auf den Boden. Da ihre Küken aber noch nicht fliegen können, bleibt ihnen nichts anderes übrig als hinunterzuspringen. Haben sie den Sprung wohlbehalten überstanden, begleiten Angestellte der Bank die Küken zuweilen über die Strasse zu ihrem Mami. Und die Familie setzt ihre Reise auf dem See fort.

Das Spektakel war auch im vergangenen April zu beobachten, jedoch lief dieses Mal nicht alles glimpflich ab. Wieder flog die Mutterente vom Dach, die Jungen sprangen ihr hinterher und die Bankangestellten hielten gar den Verkehr an, um die Küken über die Strasse zu begleiten. Sie bemerkten, dass eines der jungen Entlein durch den Gullideckel in einen Schacht gefallen war. Um das Neugeborene aus seiner misslichen Lage zu befreien, wurde der Tierrettungsdienst aufgeboten.

Ausserdem kamen Mechaniker einer Autowerkstatt in der Nähe zu Hilfe: Sie brachten Werkzeug mit, um den Gullideckel zu öffnen. Auch der Hauswart der Bank eilte herbei, um das junge Leben zu retten. Der Einsatz von Tierretter Patrick Huber und den freiwilligen Helfern lohnte sich: Huber konnte das Entlein mit einem Netz aus dem Schacht fischen. Es war zum Glück wohlauf: Sowohl die Beinchen als auch die Flügelchen waren intakt.

Da seine Familie mittlerweile weitergezogen war, musste das Küken in eine Voliere gebracht werden, wo es unter einer Wärmelampe aufwuchs. Drei Monate lang werden die Küken in der Voliere aufgepäppelt. Erst dann sind sie fit genug, um ausgewildert zu werden.

Unterwegs ohne Mama

Viele Igel waren bei Wintereinbruch noch zu mager für den Winterschlaf. Quelle: Tierrettungsdienst

Eine wohl ursprünglich vierköpfige Igelfamilie wurde in Hüttikon durch einen Fadenmäher auseinandergerissen. Jemand verständigte den Tierrettungsdienst, weil drei Jungigel alleine unterwegs waren. Die Mutter, die ihre Jungen in der Regel begleitet, war unauffindbar – womöglich war sie unter den Mäher gekommen. Wie die Retter feststellten, war eines der Jungen schwer verletzt. Es hatte einen so tiefen Schnitt, dass sein Leben ein tragisches Ende nahm: Es musste eingeschläfert werden. «Die anderen beiden Geschwisterchen sind mit dem Schrecken davongekommen», sagt Antonella Stefanelli.

Eine Nacht lang blieben die Igelchen im Tierheim Pfötli. Für dessen Angestellte ist ein Aufenthalt von Igeln ziemlich aufwendig: Alle zwei Stunden müssen die jungen Tiere nämlich gefüttert werden. Nach dieser Nacht wurden die beiden Jungen ins Igelzentrum gebracht. Dort werden sie aufgepäppelt, und sobald sie gross genug sind, ausgewildert.

Im Herbst mussten die Tierretter immer wieder wegen Igeln ausrücken. Weil die Temperaturen im Sommer später als üblich anstiegen, erblickten Jungigel entsprechend später das Licht der Welt. Dies bedeutete, dass sie bei Wintereinbruch noch zu jung für den Winterschlaf waren. Sie waren zu klein und hatten zu wenig Gewicht und Fettreserven, um den Winterschlaf zu überleben. «Es besteht dann die Gefahr, dass sie nicht mehr aufwachen», sagt Antonella Stefanelli. Es sei deshalb wichtig, Jungigel bei 18 bis 20 Grad aufzufüttern, damit sie nicht schlafen gehen bis sie genügend Reserven besitzen.