Diskussion um Ortsplanung lanciert

Der kommunale Richtplan von Otelfingen stammt aus dem Jahr 1981 und ist folglich nicht mehr zeitgemäss. Verdichtetes Bauen zum Beispiel war in den 1980er-Jahren noch kein Thema. Will eine Gemeinde heute wachsen, so kann sie ihre Siedlungsfläche nicht mehr beliebig ausdehnen. Verdichtet bauen heisst: Baulücken im Dorf schliessen, Häuser aufstocken, neue Siedlungen mit weniger Bodenverbrauch planen.

So will der Kanton die Zersiedelung stoppen. Für Otelfingen könnte das bedeuten, dass die geplante Siedlung Brüel Nord, die derzeit Bauten mit einem Obergeschoss plus Dachstock vorsieht, um ein Geschoss aufgestockt werden könnte. «Derzeit darf man im Gebiet Brüel Nord nur zweistöckig bauen. Dies, weil man befürchtete, höhere Häuser könnten zur Verslumung des Quartiers führen», sagt Gemeinderat Thomas Gross. Heute sehe man das anders und könne sich vorstellen, dass die Siedlung um eine Etage höher geplant wird.

«Ganz allgemein wollen wir prüfen, was der Nutzen und die Gefahren der inneren Verdichtung sind; wo können wir mehr Wohnraum pro Parzelle schaffen, ohne dass es die Nachbarn stört oder das Dorfbild beeinträchtigt», erläutert er die Pläne des Gemeinderats. Damit die Bevölkerung ihre Anliegen und Ideen einbringen kann, veranstaltet der Gemeinderat einen Workshop im April und Mai. Vorgängig lädt er alle Interessierten zur einer Informationsveranstaltung ein (siehe Kasten).

Vieles regelt der Kanton

Doch Gross weiss auch von heiss diskutierten Anliegen im Dorf, die trotz Überarbeitung des kommunalen Richtplans nicht erfüllt werden können. So unterliegt etwa die Landstrasse, die Verbindungsstrasse zwischen Wettingen und Buchs, kantonaler Gesetzgebung. Ebenso die S-Bahn, die im Halbstundentakt fährt, und der Wunsch nach einer Strassenunterführung beim Bahnhof.

«Da kann die Gemeinde praktisch nichts machen», weiss Gross. «Auf Gemeindeebene ist man an kantonale Gesetze und Vorlagen gebunden.» Ein weiterer, oft genannter Wunsch, der sich auch mit dem neuen kommunalen Richtplan nicht verwirklichen lasse, sei das Wohnen in der Industriezone. «Das ist im regionalen Richtplan nicht vorgesehen und darum im kommunalen Richtplan chancenlos.»

Wo die Gemeindewachsen will

Das Raumplanungsbüro Planar AG für Raumentwicklung begleitet die Gemeinde Otelfingen bei der Ausarbeitung des kommunalen Richtplans. Otelfingen muss sich an die Bestimmungen im regionalen Richtplan halten. Dennoch bleibt der Gemeinde viel Planungsspielraum: Laut dem Raumplaner Marsilio Passaglia kann Otelfingen zum Beispiel selber definieren, wie stark die Gemeinde in den nächsten 25 Jahren wachsen will und welche Flächen sie mittelfristig für neue Siedlungen bereitstellt.

Beim geschützten Ortskern mit den schönen Riegelbauten gelte es abzuwägen, ob der Schutz oder eine flexiblere Nutzung der Gebäude vorrangig sei. Aber hier werde der Kanton ein gewichtiges Wort mitreden. Auch die Entwicklung des Industriegebietes fliesse in die neue Ortsplanung ein, ebenso wie der Naturschutz und die Umwelt. «Der kommunale Richtplan legt die strategische Planung einer Gemeinde für die nächsten 20 bis 25 Jahre fest», fasst Passaglia zusammen.

Bevor der neue kommunale Richtplan der Gemeindeversammlung zur Abstimmung vorgelegt wird, können die Stimmberechtigten anlässlich einer öffentlichen Auflage nochmals dazu Stellung nehmen. Die Abstimmung erfolgt laut Thomas Gross frühestens an der Gemeindeversammlung im Dezember.

