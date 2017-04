Doppelkindsgi «Zur Linde» aus 123 Projekten ausgewählt

Nicht nur im Quartier Tüfwis, das sich derzeit quasi im Generalumbau befindet, bekommen die Winkler ein neues Kindergartengebäude, auch für den Ortsteil Rüti soll es einen Doppelkindsgi mit Hort geben, und zwar südlich der Heilpädagogischen Schule. Der Platzbedarf ist dringlich – gemäss Planung soll der Neubau spätestens aufs Schuljahr 2020/2021 hin fertig sein.

Einen solchen Bau zu entwerfen scheint bei Architekten besonders beliebt zu sein: Ganze 165 Planungsteams hatten sich im September 2016 für den Projektwettbewerb angemeldet, am Ende hatte sich die Jury mit 123 Eingaben auseinanderzusetzen. Man sei «von der grossen Anzahl positiv überrascht» gewesen, heisst es im Bericht der Schulpflege. Es ist selten genug, dass ein Preisgericht einem ersten Wertungsrundgang 40, in einem zweiten 54 und in einem dritten 19 Projekte ausscheiden lassen kann, um dann immer noch zehn Vorschläge zu vergleichen.

Kreative Werkstattstimmung

Die Aufgabe hatte darin bestanden, ein neues Gebäude für zwei Kindergarteneinheiten und eine Horteinheit zu konzipieren. Für das Siegerprojekt «Zur Linde» zeichnen die Basler Architekten des Büros Brandenberger Kloter verantwortlich. Es sei «ein sehr stimmiges und sorgfältig ausgearbeitetes Projekt, das sowohl der gestellten Aufgabe und auch dem Ort in sehr hohem Masse gerecht wird», heisst es im Jurybericht. Die erzeugte Stimmung mit dem «Werkstattcharakter» verspreche ein «kreatives und anregendes Umfeld».

Hort und Kindergarten sind auf zwei höhenversetzten Niveaus mit unterschiedlicher Ausrichtung (Hort nach Westen, Kindergarten nach Osten) vorgesehen; diese Ausrichtung der Haupträume wird durch massive, geschlossen gehaltene Sichtbacktstein-Wände definiert. Zu den Kosten führt die Jury ferner aus: «Das kompakt gehaltene Volumen sowie die klare Struktur des Hauses mit der Möglichkeit zur Vorfabrikation versprechen eine kostenbewusste Realisierung.»