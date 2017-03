Dorf will Industriebauland verkaufen

Die Ditting Maschinen AG produziert und vertreibt Kaffeemühlen, Mahlwerke und Dosieranlagen für den Grossbedarf in Industrie und Gastronomie. Sie ist seit 1976 in Bachenbülach ansässig und beschäftigt heute an der Länggenstrasse 34 rund 60 Mitarbeitende. Jetzt will die Unternehmung der Gemeinde 1420 Quadratmeter Land abkaufen, die an ihr Firmengebäude angrenzen.

Der Kaufpreis wird mit 550 Franken pro Quadratmeter angegeben, in der Gesamtsumme 781 000 Franken. Zum genau gleichen Quadratmeterpreis hatte die Firma der Gemeinde bereits vor sechs Jahren das benachbarte Landstück abgekauft, auf dem heute das Firmengebäude steht.

Die Gemeindeversammlung stimmte am 21. März 2011 dem Verkauf von 4000 Quadratmetern zu, wovon die Ditting Maschinen AG letztlich allerdings nur 3000 Quadratmeter (Preis: 1,65 Millionen) tatsächlich erwarb. Dieser veräusserte Teil des einstigen zusammenhängenden Gemeindegrundstücks erhielt später die Katasternummer 2714. Die Fläche, welche die Ditting Maschinen AG jetzt dazukaufen möchte, trägt die Katasternummer 2759 und grenzt im Nordosten an dieses Gebiet.

Mit dem Erwerb möchte die Unternehmung ein Vorkaufsrecht wahrnehmen, das aus einem entsprechenden Vertrag mit der Politischen Gemeinde hervorgeht: Dieser Vertrag war ab dem 30. November 2011 gültig und beinhaltet nebst dem Vorkaufsrecht auch die Nutzung eines Teils des Grundstücks als Abstellfläche für Fahrzeuge von Angestellten und Besuchern.

«Sinnvoll überbauen»

Wenn der Gemeinderat Grundeigentum des Dorfes für mehr als 100 000 Franken veräussern will, liegt die Entscheidungskompetenz bei der Gemeindeversammlung. Deshalb wird am 27. März eine ausserordentliche Gemeindeversammlung abschliessend über den Verkaufsvertrag befinden.

Der Gemeinderat befürwortet die Veräusserung, wie er im Weisungstext schreibt: Der Verkauf «entspricht den Zielen des Gemeinderats, die letzten Baulandreserven im Industriegebiet nachhaltig und sinnvoll zu überbauen und aktiv mitzugestalten».

Dabei gehe es darum, für die Gemeinde eine «optimale Wertschöpfung zu erzielen und einem ortsansässigen Betrieb die Möglichkeit zur Expansion zu bieten». Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt das Geschäft zur Annahme; das letzte Wort indes haben die Stimmbürger in zwei Wochen. (Zürcher Unterländer)