Druckerei Kyburz festigt ihren Standort in der Gemeinde Dielsdorf

Die Druckerei Kyburz als Dielsdorfer Urgestein zu bezeichnen ist durchaus legitim. Das Unternehmen wurde vor 45 Jahren durch Konrad Kyburz gegründet und beschäftigt heute 135 Mitarbeiter. Der Firmensitz befindet sich im Gebiet Erlen in der Industrie Brüel.

Sowohl Gründer Konrad Kyburz, als auch der heutige Verantwortungsträger Patrick Kyburz – der Sohn von Konrad – wohnen in Dielsdorf. «Das untermauert die starke Verbundenheit zum Dorf», sagt Finanz- und Liegenschaftenvorsteher Severin Huber an der Gemeindeversammlung. Diese sollte am Mittwoch nämlich darüber abstimmen, ob die Firma ein Grundstück käuflich erwerben darf.

Die Firma Kyburz zahlt der Gemeinde einen Zins

Die Druckerei verfügt heute über drei Landparzellen in Dielsdorf. Das Gebäude befindet sich auf zwei von diesen. Die Dritte wird als Parkfläche genutzt und dient zur Kompensation des Ausnützungsdefizits. Eines der Grundstücke befindet sich schon länger im Besitz der Firma. Die anderen beiden hat Konrad Kyburz im Baurecht erhalten.

Das heisst: Das Land gehört zwar nicht ihm, er darf aber darauf bauen. Kyburz ist damit Eigentümer seiner Bauwerke, nicht aber des Grundstücks. Die Gemeinde hat also den Vorteil, dass sie das Land nicht definitiv aus der Hand gibt. Sie verliert aber die Verfügungsgewalt. Deshalb muss die Firma einen Baurechtszins bezahlen. Eines der beiden Grundstücke, die die Druckerei im Baurecht besitzt kaufte Konrad Kyburz bereits vor drei Jahren.

Nun will er auch die dritte Parzelle für sich beanspruchen. «Längerfristig gesehen ist es sinnvoll, dass wir das Land kaufen. Die Zinszahlungen, die wir an die Gemeinde abgeben, sind nämlich sehr hoch.»

Richtwert des Grundstückes liegt ist 1,7 Millionen Franken

Die Landparzelle, die Kyburz von der Gemeinde erwerben will hat einen Wert von 1,7 Millionen Franken. Da das Kaufrecht für das Grundstück abgelaufen ist, muss die Gemeindeversammlung einem Verkauf zustimmen. Gemeindepräsident Andreas Denz bat die Anwesenden, das Geschäft abzusegnen. Er betonte die Wichtigkeit der Firma für Dielsdorf: «Die Druckerei ist ein guter Steuerzahler und schafft Arbeitsplätze.»

Ein Bürger fasste sich dennoch ein Herz und hinterfragte das Geschäft. Er ist der Meinung, dass die Gemeinde in Zukunft noch einen Nutzen aus diesem Land ziehen könnte. Andreas Denz entgegnete: «Ich kann Ihnen versichern, dass das Grundstück für uns keinen Nutzen haben wird. Es ist auch nicht erschlossen.» Trotz der kritischen Wortmeldung folgten die Dielsdorfer ihrem Gemeindepräsidenten und stimmten dem Antrag beinahe einstimmig zu.

Konrad Kyburz, welcher der Gemeindeversammlung beiwohnte, zeigte sich erfreut: «Ich hatte keine Angst, dass es nicht durchkommt.» Er beweist, dass er ein fairer Sieger ist und hat Verständnis für die kritische Wortmeldung aus dem Publikum: «Ich verstehe das Argument.» Wofür die Firma das erworbene Grundstück braucht, lässt Kyburz offen. «Zurzeit ist nichts geplant. Wir wahren die Chance, dort in Zukunft auszubauen.»

Die Druckerei konnte sich im schwierigen Marktumfeld einen Namen machen und erledigt Aufträge über die Landesgrenzen hinaus. «Wir haben viele Kunden in Deutschland und Holland.» Den Erfolg sieht Kyburz darin, dass sich sein Unternehmen spezialisiert hat. «So heben wir uns von der Konkurrenz ab und bekommen mehr Aufträge.»

Neben dem Landverkauf gab an der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung zu reden. Die ist laut Finanzvorsteher Severin Huber nicht erfreulich.

Der Steuersatz muss bald nach oben geschraubt werden

Bei einem Aufwand von 22 Millionen Franken, beträgt der Ertrag in der Dielsdorfer Rechnung lediglich 20,5 Millionen Franken. Daraus folgt ein Aufwandüberschuss in der Höhe von 1,5 Millionen Franken. «Wir können unsere Investitionen mit dem Budget nicht decken.»

Deshalb warnt er die Bevölkerung: «Wir müssen bald über eine Steuerfusserhöhung abstimmen.» Zudem wurde die neue Gemeindeordnung vorberaten. Verabschiedet wird diese an der Urne. An der Gemeindeversammlung waren 1,9 Prozent der Stimmberechtigten anwesend. (Zürcher Unterländer)