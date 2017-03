Eigenkapital auf einen Schlag weg

«Auch für den Stadtrat ärgerlich»

Stadtpräsident Mike Künzle

Die jetzt noch laufende Übergangsfrist wurde 2013 vom Grossen Gemeinderat festgelegt. Die Situation hat sich in den letzten zwei Jahren verändert. Im Stiftungsrat wurden die notwendigen Abklärungen getätigt, zwei Stadträte sind dort vertreten. Deshalb wurde in der Weisung zum Rechnungsabschluss 2015 auch ein Vorbehalt platziert, dass eventuell noch weitere Mittel für die Sanierung der Pensionskasse nötig sein werden.Seit 2014 läuft ein Sanierungsplan, dessen Dauer auf sieben Jahre angelegt war. Die Sanierung wäre planmässig gelaufen, wenn die Rahmenbedingungen sich nicht verschlechtert hätten. Die Situation 2012 war eine ganz andere, das Kapitalumfeld war deutlich positiver. Die Dauer der Tiefzinsphase wurde immer länger, die Lebenserwartung steigt weiterhin an, der Referenzzinssatz ist weiter gesunken, die Renditen sind begrenzt. Mit diesen Risiken müssen alle Pensionskassen leben.Wer sich im Pensionskassenumfeld bewegt, weiss, dass man nie Versprechen abgeben darf. Wir haben nie ausgeschlossen, dass wieder einmal Sanierungsmassnahmen nötig sein könnten, haben aber gehofft, dass sich die Rahmenbedingungen zugunsten der Pensionskassen verbessern werden. Vielleicht hätte man das noch etwas mehr unterstreichen können.Keineswegs. Die Sanierungsprogramme der letzten drei Jahre hatten zum Ziel, wiederkehrende Defizite zu verhindern, das Eigenkapital zu vermehren und Schulden abzutragen. Das ist bis auf die Schulden gelungen. Das Eigenkapital wird ja geäufnet, um in Notfällen über eine Reserve zu verfügen. Die Rückstellungen oder eine Ausfinanzierung sind eine einmalige Ausgabe, aber die Hoffnung besteht, dass damit langfristig die Erfolgsrechnung entlastet wird. Dass durch die Rückstellung für die Pensionskasse das Eigenkapital empfindlich reduziert wird, ist auch für den Stadtrat ärgerlich.Grundsätzlich gilt, dass wir nicht mehr ausgeben wollen, als wir einnehmen. Die Aufhebung der Unterdeckung und die Rückstellung eines grossen Betrages führt zu einer Eigenkapitalreduktion, die uns in naher Zukunft weniger finanzpolitischen Spielraum lässt, aber zurzeit ist kein Sanierungsprogramm beabsichtigt. Wenn sich die Rahmenbedingungen zu unseren Ungunsten verändern, werden wir dies als Instrument aber wieder in Betracht ziehen müssen.