Ein Chromstahlbecken für das Rafzerfeld

Der Sommer ist zwar vorbei, in Rafz und in Wil war er aber am Sonntag noch einmal Thema: Die Stimmbürger der beiden Gemeinden mussten nämlich entscheiden, wie das gemeinsam betriebene Schwimmbad saniert werden soll. Dieses wurde 1961 erbaut und sein fortgeschrittenes Alter ist inzwischen offensichtlich. Die 27 Jahre alte Folie, welche das Becken auskleidet, ist undicht und hat teils sogar Rümpfe gebildet. Das Wasser wird immer noch mit Chlorgas aufbereitet, obwohl diese Technik inzwischen eigentlich verboten ist.

Stimmbürger bevorzugen langfristige Sanierung

Die Schwimmbadkommission, die sich aus Mitgliedern der beiden am Bad beteiligten Gemeinden Rafz und Wil zusammensetzt, hatte deshalb ein Projekt für eine Sanierung ausarbeiten lassen. Empfohlen hat sie den Stimmbürgern dabei die rund 4 Millionen Franken teure Auskleidung des Mehrzweckbeckens in Edelstahl. Der Vorteil dieser Variante: Sie ist mit einer Lebensdauer von über 45 Jahren sehr langlebig. Die glatte Oberfläche ist sehr hygienisch, Wartungs- und Reinigungsaufwand sind minimal. Das führt zu tieferen Unterhaltskosten. Nachteil des Chromstahlbeckens: Die Sanierung kostet insgesamt rund 4 Millionen Franken.

Günstiger war die Variante einer Sanierung mit einer neuen Folie. Diese hätte die beiden Gemeinden 3,5 Millionen Franken gekostet. Die Lebensdauer wird jedoch auf nur 10 bis maximal 15 Jahre geschätzt.

Am Sonntag hat das Stimmvolk nun der teureren Variante mit 1039 Ja- zu 864 Nein-Stimmen seinen Segen gegeben. Die Stimmbeteiligung lag mit 51,3 Prozent relativ hoch.

Unsicherheiten im Vorfeld

Der Rafzer Gemeinderat Kurt Altenburger, der auch Mitglied der Schwimmbadkommission ist, freute sich über den Entscheid: «Wir sind absolut zufrieden mit dem Resultat und haben gehofft, das es so herauskommt». Die Kommission habe lange Zittern müssen. Denn das Projekt sei in Flugblättern in Frage gestellt worden. So habe die FDP Rafz befunden, das Ganze sei zu teuer. Überhaupt habe mit der SP Rafz nur eine Partei öffentlich «Ja» zur Sanierung gesagt, erklärt Altenburger. Das habe die Bevölkerung verunsichert. «Dass nun die von uns empfohlene Variante mit dem Chromstahlbecken angenommen wurde, ist eine Bestätigung für uns», sagt der Rafzer Gemeinderat.

Geplant ist nun, dass mit dem Bau im Herbst 2017 begonnen werden kann. Das sanierte Schwimmbad soll dann auf die Badesaison 2018 bereit sein. Die Kosten für die Sanierung werden zu 76 Prozent von Rafz getragen, die übrigen 24 Prozent berappt Wil. Möglich ist, dass der Zürcher Kantonalverband für Sport 10 Prozent der Investitionskosten übernimmt. Jetzt, wo das Stimmvolk sich für eine Variante entschieden hat, kann über eine Zusicherung dieser Gelder entschieden werden. (Zürcher Unterländer)