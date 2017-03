Ein Dorf sucht einen Lottokönig

Hauptprobe – und noch läuft nicht alles so, wie Regisseur Peter Keller es gerne hätte. Das Licht muss gerichtet werden, die Kulissenschieberei klappt noch nicht wie gewünscht und die Schauspieler müssen sich ihre Texte nochmals anschauen. Mit seiner Interpretation des Filmes «Waking Ned Devine» von Kirk Jones suchten er und sein Ensemble aber die Herausforderung.«Mit den aktuellen Schauspielern stehen teilweise zwei Generationen auf der Bühne», erklärt Keller vor der Probe.

Er wollte etwas Neues wagen, und tatsächlich beleben erfrischend viele junge Gesichter die Bühne. Für die Novizen schrieb er sogar zusätzliche Rollen ins Stück. Das Textmanuskript, welches als Grundlage zu «Lang lebe Oskar» diente, erhielt Keller von einem befreundeten Theaterverein. Er nahm die bestehende Geschichte und passte sie den gegebenen Umständen an. «Das war auch für mich eine Herausforderung», gibt er unumwunden zu.

Die aktuellen Darsteller stehen ohne Unterbruch auf der Bühne. Dazu müssen sie sich jeweils im Dunkeln ihre jeweiligen Positionen suchen. Der Regisseur arbeitet dieses Jahr mit sogenannten Freeze-Szenen. Das heisst, während die Geschichte im Vordergrund spielt, sind die restlichen Darsteller im Hintergrund «eingefroren». Das Wichtigste haben sie schon gelernt. «Theater ist immer auch Teamarbeit», sagt Peter Keller.

An den Gewinn rankommen

Die Geschichte rund um Lottogewinner Oskar spielt nicht in einem kleinen irischen Dorf, wie im Original, sondern in Tössriedern. Dieses ist seit ein paar Tagen in Aufruhr, seit im «Zürcher Unterländer» die Meldung eines Hauptgewinners die Runde macht. Jeder im Dorf benimmt sich irgendwie eigenartig und so veranstalten Markus (gespielt von Walter Schibli) und sein Freund Willi (Alfons Müller) einen Grillabend um vielleicht in persönlichen Gesprächen den Gewinner ausfindig zu machen.

Nur einer fehlt – Oskar. Es stellt sich heraus, dass dieser ob der guten Nachricht des Lottogewinns einem Herzschlag erlegen ist. Ganz in seinem Sinn aber, versucht die Dorfbevölkerung in einfallsreicher Weise den Gewinn doch noch zu erhalten. Wenn da soch nur nicht das schlechte Gedächnis von Willi und die ewig griesgrämige und bösartige Lizzy Weber (Christine Missak) nicht wären. (Zürcher Unterländer)