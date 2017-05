Ein Fest für Schnäppchenjäger

Gemütlich sass Sylvia Hintermeister mit Freundin Gigi Frei, beide aus Bülach, abseits des emsigen Einkaufens auf einem Sofa, das zum Verkauf ausgeschrieben war. Die Damen genossen den schönen Tag am Brockenhausfest am Samstag in Bülach. «Das Brocki Bülach kenne ich gut, manchmal bringe ich etwas, manchmal hole ich etwas, das ich brauchen kann», sagte Sylvia Hintermeister. Daneben duftete es nach Grillwürsten und Panya Knoerr, die einen Thai-Imbiss betreibt, bot den hungrigen Menschen asiatische Menüs sowohl mit Fleisch als auch vegetarisch zur Auswahl. «Wir haben heute Morgen viel Gemüse gerüstet und sind gut vorbereitet», sagte Knoerr. «Wenn ich sehe, dass ein Topf langsam leer wird, fahre ich zum Imbisswagen beim Sonnenhof und koche nochmals eine Pfanne voll», erklärte die Thailänderin, die seit Jahrzehnten in Embrach lebt. «Gebratenes Fleisch schmeckt nämlich nur gut, wenn es frisch zubereitet ist», sagte sie und düste los. Seit vielen Jahren arbeiten Panya Knoerr und ihr dynamisches Frauenteam am Brockenhausfest mit und sorgen mit den fernöstlichen Köstlichkeiten für Abwechslung.

Im Brockenhaus wird auch getanzt

Ebenso war die Pizza aus dem Ofen gefragt und gegen den Durst halfen die alkoholfreien Drinks von Louis’ Bar. Die Getränke trugen klingende Namen wie Movie Star oder Ipanema. Barbara Galiato vom Frauenverein Bülach musste zu Beginn ihrer Arbeitsschicht noch den Spickzettel für die richtige Mischung konsultieren, doch ihre bunten Getränke kamen bei den Gästen gut an. «Den Kontakt mit den vielen Menschen schätze ich sehr», sagte sie zwischen zwei Drinks, die sie schüttelte und rührte.

Nadine Mäder, ursprünglich aus Bassersdorf, und Raphaela Pfeifer waren mit 64 Mädchen der Tanzgruppe Roundabout für zwei Tanzeinlagen für das Brockifäscht engagiert worden. «Wir zeigen heute, was wir in unserer Freizeit mit den Mädchen lernen und erarbeiten», sagte Co-Leiterin Nadine Mäder. «Dazu gehört gemeinsames Tanzen und Freundschaftpflegen», führte sie aus. Das Tanzfeuerwerk hat viele, vor allem jüngere Besucher angezogen und sorgte für Stimmung im sonst eher ruhigen Brockenhaus.

Brocki bestreitet siebtes Jahr in Bülach

Frauke Böhni vom Frauenverein Bülach zog ein positives Fazit. «Schätzungsweise 350 Besucher haben heute unsere Brocki beehrt, was uns sehr freute.» Es habe sich herumgesprochen, dass in der Brocki Bülach die Verkaufsartikel in sehr gutem Zustand seien, geputzt und glänzten, ob es nun Möbelstücke sind, Tafelgeschirr oder Bücher. Alle Dinge seien mit Sorgfalt behandelt worden und somit dürften sich die frischgebackenen Besitzer wieder an ihnen freuen.

Das Brockenhaus wurde im Mai 2010 eröffnet. Es wird vom Gemeinnützigen Frauenverein Bülach und vom Kantonalverband des Blauen Kreuzes gemeinsam geführt. Allfällige Gewinne werden gemäss den Statuten der Vereine für die eigene Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialfürsorge, der Sozialhilfe und der sozialen Sicherheit sowie für wohltätige Zwecke eingesetzt. Freiwillige wie Angestellte arbeiten nach dem Motto «Gemeinsam für einen guten Zweck». Das Motto hat seit 150 Jahren Gültigkeit für den Gemeinnützigen Frauenverein Bülach. (Zürcher Unterländer)