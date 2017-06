Ein Hauch von «Eagles»erklingt an Steimernights

Für Fans amerikanischer Musik und dazu passender Küche ergibt sich mit den Steimernights morgen Freitag und am Samstag bei der grossen Scheuen am Grebweg einmal mehr die Möglichkeit, etwas Countryfeeling zu geniessen. Den Auftakt macht dabei die aus der Schweiz stammende Band «The Rubbernecks» am Freitagabend um 20 Uhr.

Country, made in Switzerland: «The Rubbernecks» (Quelle: Youtube)

Die Truppe, die bereits seit über 30 Jahren auf der Bühne steht, spielt ein breites Repertoire bestehend aus Rock’n’Roll, Rockabilly unc Country. Die Rubbernecks bezeichnen sich deshalb selbst als «Countrybilly»-Band. Nach den Rubbernecks gibt es dieses Jahr an den Steimernights eine Premiere. Denn der Anlass findet heuer zwar bereits zum 13. Mal statt, doch eine Band aus den Staaten hat dabei trotz der thematischen Ausrichtung des Festivals gefehlt. Diesen Freitag ändert sich das.

Dem Organisationskomittee um Simon Müller ist es gelungen, das Trio «High South» nach Steinmaur zu locken. «Für Kenner wird das ein ganz besonderes Highlight», verspricht Müller. «High South» zeichne sich durch eine Musik aus, die stark an die berühmten «Eagles» («Hotel California) erinnere.

Spielen in Steinmaur: Die Band «High South» (Quelle: Youtube)

Mehr als drei akkustische Gitarren und ihre Stimmen, die oft zu einem grösseren Ganzen verschmelzen und dadurch einen Klang erzeugen, der klar an den Sound der 70er-Jahre erinnert, brauchen die drei Herren dazu nicht. Müller ist denn auch sichtlich erfreut, dass das Trio einen Abstecher nach Steinmaur macht. Und betont, dass die lokale Unterstützung dabei geholfen habe: Das Restaurant Bienengarten stellt die Hotelzimmer für die Band und deren dreiköpfige Tourmannschaft zur Verfügung.

Auch die Küche verspricht amerikanische Aromen

Am Samstagmorgen macht die Musik Pause. Die Festwirtschaft bleibt derweil geöffnet, denn auch ohne Band werden am Morgen eine Menge Besucher erwartet. Um 9 Uhr beginnt nämlich ein Hundemilitary. Bis zum Redaktionssschluss sind dabei schon über 120 Anmeldungen eingegangen, Müller erwartet, dass sich bei gutem Wetter noch mehr Hündeler vor Ort anmelden werden. Im Gegensatz zu den Konzerten ist die Teilnahme beim Military indes kostenpflichtig.

Gegen Abend wird man dann wie schon am Freitag sein Glück beim mechanischen «Bullriding» versuchen können. Zudem wird eine grosse Tombola veranstaltet. Musikalisches geht es um 19 Uhr weiter. «Roger & The Wild Horses» um Bandleader Roger Leuenberger, der auch als Elvis-Imitator bekannt wurde, spielen ein Set, in welches verschiedene Stile wie Country, Gospel und Rock’n’Roll miteinfliessen. Denn Schlusspunkt setzen danach «Marco Cottardi & The Silver Dollar Band». Gottardi, mit einer der bekanntesten Countrymusiker der Schweiz, tritt seit über 20 Jahren auf.

Die Steimernights zelebrieren den Country nicht nur auf der Bühne, sondern auch beim kulinarischen Rahmenprogramm. Hamburger, Country Cuts – Kartoffeln mit Sauerrauhmsauce –, Baked Potatos und Rindfleischspiesse, sogenannte Country Sticks, versprechen amerikanische Esskultur. Zum Dessert wird man sich an frischen Erdbeeren aus den umliegenden Feldern laben können. (Zürcher Unterländer)