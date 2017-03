Ein Junge läuft für nierenkranke Kinder

Joa ist ein aufgeweckter Junge von 10 Jahren. Er wohnt mit seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern in Steinmaur. Er besucht die 3. Klasse in Neerach, liebt Fussballspielen mit seinen Freunden, hört gerne CDs von den TKKG, den Kinderdetektiven, und könnte gerne auf Hausaufgaben verzichten. Also ein Kind wie jedes andere auch?

Nicht ganz, denn Joa lebt seit seinem zweiten Lebensjahr mit einer Spenderniere. Marilyn Zeller, Präsidentin des Vereins Kids Kidney Care (siehe Infokasten) fragte deshalb Joas Eltern an, ob dieser bereit wäre, beim 33. Männedörfler Waldlauf teilzunehmen. Urs und Corinne Baumann, welche die Organisation durch die Erkrankung von Joa kennengelernt hatten, erklärten sich bereit, mit Joa an diesem Lauf teilzunehmen und so die Öffentlichkeit auf die Schicksale nierenerkrankter Kinder und ihrer Familien aufmerksam zu machen und Geld für sie zu sammeln.

«Erkrankt zum Beispiel ein Kind erst nach der Geburt, dauert es sehr lange bis die IV etwas zahlt und das kann für manche Familien existenzbedrohend sein», erklärt Corinne Baumann. «Wir hatten wenigsten diese finanziellen Sorgen nicht. Aus Dankbarkeit zum Verein wollen wir etwas zurückgeben. Es war gut zu wissen, dass es diese Institution im Hintergrund gibt.» Sie hätten damals mit Marilyn Zeller viele gute Gespräche führen können.

Transplantation war die Rettung

Damals als die Ärzte kurz nach Joas Geburt feststellten, dass der Bub nur mit einer Niere und dazu noch mit einer viel zu kleinen zur Welt gekommen war. Joa musste zwar nicht ans Dialysegerät, aber es ging ihm gesundheitlich schlecht. «Er musste viel erbrechen, hatte keinen Appetit und lag nur herum», erinnert sich seine Mutter.

Mit zwei Jahren ging es Joa so schlecht, dass die Entscheidung der Dialyse oder einer Nierentransplantation dringlich im Raum stand. Joa kam glücklicherweise auf die Liste von Swisstransplant. Und nach einer Zeit von grosser Anspannung stand bereits nach sieben Tagen eine Niere zur Verfügung. Dass sei ein sehr grosses Geschenk gewesen, betont Corinne Baumann mit Nachdruck.

Fit durch Fussballund Unihockey

Nachdem Joa die Niere eines Erwachsenen in den Bauchraum transplantiert wurde, ging es ihm zwar besser. Weil er aber starke Medikamente einnehmen musste, um eine Abstossung der fremden Niere zu vermeiden, wurde sein Immunsystem geschwächt. Dadurch kam es immer wieder zu Infektionen. «Joa verbrachte viel Zeit im Kinderspital, das letzte Mal im Herbst 2015, aber jetzt geht es ihm wieder gut», freut sich Corinne Baumann. Joa besucht heute wie alle Kinder den Turnunterricht, zwar mit einem Nierenschutz und er muss mindestens zwei Liter am Tag trinken. Aber er ist fit genug um am Samstag, 25. März am Männedörfler Waldlauf 1,2 km zu laufen.

«Rennen ist nicht mein Lieblingssport, ich spiele lieber Fussball oder Unihockey», sagt Joa, «aber ich freue mich auf den Ausflug, den mir meine Eltern als Belohnung versprochen haben.» Joas Mutter gibt zu, dass sie ihren Sohn etwas ködern musste, um ihm die Teilnahme am Lauf schmackhaft zu machen. «Es ist ja nicht nur der Lauf selber, sondern die ganze Kampagne, die Joa in den Fokus rückt. Mein Mann und ich haben uns sehr gut überlegt und lange mit Joa diskutiert, wollen wir das und will das unsere Sohn überhaupt.»

Denn am liebsten ist Joa ein ganz normaler Junge , auch wenn er sein Leben lang Medikamente nehmen und auf sein Immunsystem achten muss. «Ich game sehr gerne. Ausserdem habe ich seit zwei Jahren ein Schlagzeug, das ist laut und tönt cool», erklärt Joa und ein Lächeln huscht über sein Gesicht.

In der Zwischenzeit holt Joa seinen Stoffleoparden aus seinem Zimmer. «Den habe ich besonders gern, der rennt auch sehr schnell.» Seit zwei Wochen trainiert Joa mit seiner Familie, die ihn beim Lauf begleiten wird, regelmässig. Und auch heute stehen die Turnschuhe wieder bereit für seine nächste Trainingsrunde. (Zürcher Regionalzeitungen)