Ein Langjähriger verabschiedet sich

Peter Eichmann blickt auf eine lange Berufskarriere mit vielen wechselnden Funktionen und grosser Verantwortung zurück. In Rümlang, wo bei seinem Amtsanritt vor 42 Jahren rund 5600 Einwohner lebten, begann der damals 22-jährige Peter Eichmann nach einer dreijährigen Verwaltungslehre als Sekretär der Armenpflege, der heutigen Sozialhilfebehörde. Zuvor bereiste er ein Jahr lang die Welt.

Sämtliche Briefe, Beschlüsse und Protokolle tippte der junge Angestellte auf der mechanischen Schreibmaschine, später auf einer elektrischen, bis die Gemeinde im Jahr 1994 auf EDV umstellte. «Nein, die Umstellung machte mir absolut keine Mühe», erinnert sich Eichmann, der heute noch Freude an modernen technischen Geräten hat. «Dies bedeutete eine enorme Erleichterung.»

Eichmann erwarb umfangreiche Fähigkeiten und Erfahrungen, sodass ihm zusätzlich die Führung des Polizeisekretariats anvertraut wurde sowie das Sekretariat der Werkskommission. Er nahm Einsitz in die Bau- und Betriebskommission des geplanten Alterszentrums Lindenhof. «Der Bau des Alterszentrums gehörte zu den interessantesten Projekten, da ich in viele Bereiche Einblicke bekam und danach bei der Suche des Personals mitwirken durfte», erinnert er sich.

Herausforderung Platzspitz

Eine grosse Herausforderung kam auf seine Sozialbehörde zu, als sich die Drogenszene von 1986 bis 1992 am Zürcher Platzspitz ausbreitete. «Wir mussten uns mit ganz neuartigen Problemen befassen, denn auch aus unserer Gemeinde hatte es Menschen, die in der Szene verkehrten. Diesen Personen soziale und wirtschaftliche Hilfe anzubieten, gehörte zum Anpsruchsvollsten, was ich bis dahin kannte», erzählt er. Jahre später kam die Betreuung und Unterbringung der Asylbewerber dazu. Er kümmerte sich um schwierige Kunden, bekam aber auch viel Dankbarkeit. «Wenn ein ehemaliger Klient sich mit Blumen bedankte und ich sah, dass der Mensch die Kurve gekriegt hatte, dann erfüllte mich das mit Genugtuung», freut er sich. Nie verspürte er das Bedürfnis, sich nach einer anderen Arbeitsstelle umzusehen, denn er bekleidete verschiedene Funktionen und musste sich in die unterschiedlichsten Betätigungsfelder einarbeiten. «Dies kam mir oft vor, als nähme ich einen Stellenwechsel vor», sagt er und lacht.

Aktuell befasst sich das siebenköpfige Team mit den Themen ­alleinerziehende Eltern, Menschen mit psychischen Problemen, der Finanzierung von Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen sowie den Problemen von Working Poor, Menschen, die einer vollzeitlichen Arbeit nachgehen und trotzdem finanziell nicht über die Runden kommen.

Fünfzig Gäste zum Abschied

Seit Oktober 2016 arbeitet Peter Eichmann seine Nachfolgerin Simone Keller in das vielfältige Metier ein. «Ich bin froh zu wissen, dass das Sozialsekretariat bei ihr in besten Händen ist», sagt er. In den 42 Jahren spann Eichmann ein umfassendes Netzwerk aus Amtsstellen, Behörden und Sozialversicherungen. Er bildete Lehrlinge aus und blickt auf die fruchtbare Zusammenarbeit mit drei Präsidentinnen und einem Präsidenten zurück.

Dass am Donnerstag rund fünfzig Gäste, ehemalige Vorgesetzte, Arbeitskollegen und Partner aus Behörden, Ämtern und Firmen, zum Abschiedsfest gekommen sind, freut den 64-Jährigen zutiefst. «Ich hatte das Glück, einen interessanten und abwechslungsreichen Beruf ausüben zu dürfen», resümiert er. Bedenken, er könnte in ein Loch fallen, hat er keine. «Ich freue mich darauf, vermehrt Kajak zu fahren und mich dem Filmen und Fotografieren zu widmen.» Mit seiner Lebenspartnerin macht er da weiter, wo er als junger Mann ins Berufsleben eingestiegen ist: reisen und seine Freunde auf der ganzen Welt besuchen. (Zürcher Unterländer)