Ein Steuerstreit weniger für die ZKB

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat mit den Justizbehörden in Köln eine einvernehmliche Einigung im Steuerstreit erzielt. Wie die ZKB gestern mitteilte, leistet sie im Zusammenhang mit unversteuerten Geldern deutscher Kunden eine Zahlung von 5,7 Millionen Euro. Die bereits im Jahr 2009 ergriffene Neuausrichtung des internationalen Private Banking mit einer konsequenten Umsetzung der Weissgeldstrategie der Bank sei eine wichtige Voraussetzung zur einvernehmlichen Einigung mit den deutschen Justizbehörden, heisst es weiter in der Mitteilung. Die mit den Behörden des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen erzielte Vereinbarung hat Rechtskraft für alle deutschen Bundesländer. Die Vereinbarung umfasse auch die betroffenen Mitarbeiter der ZKB. Zu Details des Verfahrens wollte sich die Bank auf Anfrage nicht äussern. Wie viele deutsche Kunden unversteuertes Geld auf ZKB-Konten hatten, oder wie hoch die gesamte Summe war, ist nicht bekannt.

Klar ist aber, dass die grösste Schweizer Kantonalbank mit einer Zahlung von weniger als 6 Millionen Euro im Vergleich zu anderen Banken, die mit Deutschland bereits eine Einigung erzielt haben, günstig weggekommen ist. Die UBS hatte sich im Sommer 2014 auf eine Zahlung von 300 Millionen Euro verständigt. Die Credit Suisse bezahlte 2011 eine Summe von 150 Millionen Euro, die Bank Julius Bär 50 Millionen Euro. Die Basler Kantonalbank hatte sich im Mai dieses Jahres mit den deutschen Behörden auf eine Zahlung von fast 39 Millionen Franken geeinigt.

Unzimperlicher Minister

Dass die ZKB – so wie andere Schweizer Banken auch – ausgerechnet mit den Behörden des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen verhandelt haben, ist kein Zufall. Der dort seit 2010 amtierende Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) gilt als treibende Kraft hinter der Offensive gegen Schweizer Banken, die Deutschen beim Steuerhinterziehen behilflich waren. Behörden des Bundeslandes haben mehrfach grössere Mengen von entwendeten Bankdaten erworben, um fehlbare Steuerpflichtige zur Verantwortung ziehen zu können. Mit den aus diesen Verfahren gewonnenen Erkentnissen wurde anschliessend auch einzelnen Mitarbeitern der betroffenen Banken eine Klage wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung angedroht. Dieses Vorgehen wurde von Schweizer Banken als «Erpressung» kritisiert.

Die Berichterstattung über das Vorgehen der nordrhein-westfälischen Steuerfahnder hat zudem in ganz Deutschland zu einer Welle von Selbstanzeigen geführt. Die aus rund 120 000 Selbstanzeigen resultierenden zusätzlichen Steuereinnahmen sollen sich auf rund 5 Milliarden Euro belaufen.

Warten auf Washington

Nach wie vor ausstehend ist eine Einigung der ZKB im Steuerstreit mit den US-amerikanischen Behörden. Die ZKB gehört zu denjenigen Schweizer Banken, die in der Kategorie 1 eingereiht sind. Gegen diese Banken war beim Start des Programms zur Beilegung des Steuerstreits in den USA bereits ein Verfahren am Laufen. Seitens der Bank gebe es keine Neuigkeiten zum US-Steuerstreit, teilte eine Sprecherin gestern mit. Man sei kooperativ und bereit, den Fall abzuschliessen.

Zu den Kategorie-1-Banken, die das Verfahren bereits abgeschlossen haben, gehören die UBS (780 Millionen Dollar Busse), die Credit Suisse (2,6 Milliarden Dollar) und die Privatbank Julius Bär (547 Millionen Dollar).

(Zürcher Regionalzeitungen)