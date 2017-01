Ein bunter Richtplan für alle

SO FINDET SICH DER PLAN

Das geografische Informationssystem des Kantons Zürich lässt sich über die offizielle Webseite www.maps.zh.ch aufrufen. In der linken Spalte finden sich die jeweiligen Datensätze, die man sich auf der Kantonskarte in der Mitte einblenden lassen kann; die Visualisierung der Daten findet dabei mit eigenen grafischen Layern (Ebenen) statt.

Die Datensätze zum kantonalen Richtplan finden sich unter dem Kapitel Raumplanung/Zonenpläne; verfügbar ist einerseits der Stand der Festsetzung vom 31. August 2016, andererseits die Fassung der öffentlichen Planauflage für die Teilrevision 2016.

Ist die Kartenebene geladen lässt sich jedes beliebige Element anklicken, was in der rechten Spalte die entsprechenden Informationen (Reiter Karteninhalt und Info) aufruft. Alle Unterlagen und Erläuterungen zum kantonalen Richtplan gibt es auf der Seite des Amts für Raumentwicklung www.are.zh.ch. red