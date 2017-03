Ein verlockender Rabatt mit Haken

In der Mehrzweckhalle Bachenbülach stehen die letzten Proben der Chernagelbühne mit dem Stück «90% Rabatt» an. Die zehn Schauspieler teilen sich in vierzehn Rollen auf. Susanne und Michael Brülisauer, dargestellt von Rita und Andreas Fischer, fungieren als Gastgeber in der «Apfelmühle» und begrüssen die unterschiedlichsten Gäste in ihrem Hotel. Für ausgewählte Handwerker haben sie ein Spezialangebot: Ein Wochenende mit dem hohen Rabatt inklusive eines kostenlosen Nachtessens.

Dies lockt natürlich Schnäppchenjäger an, die ungeprüft die Buchung unterschreiben.Eigentlich wüsste man ja, dass solche Angebote stets einen Haken haben, die im berühmten Kleingedruckten beschrieben sind. In der Apfelmühle ist das nicht anders. Die Krux an der Sache entdecken die Hotelgäste erst im Nachhinein, wenn sie die Unterschrift schon geleistet haben – unter einen Arbeitsvertrag statt einer Hotelbuchung.

Wie sich die Gastgeber und ihre Gäste aus der verzwickten Situation winden, ist ein kurzweiliges abendfüllendes Theaterstück. Es ist eine beschwingte Komödie mit vielen Irrungen und Wirrungen. Dass dem Publikum ein heiterer Abend beschert wird, ist so gut wie sicher.

Apfelpresse als Rezeption

Bemerkenswert ist – nebst der Tatsache, dass etliche Schauspieler in mehrere Rollen schlüpfen – das lebendig gestaltete Bühnenbild. Die Apfelmühle war früher eine Mosterei und etliche Requisiten erinnern noch daran. Die Rezeption besteht aus einer ehemaligen Apfelpresse, bauchige Mostflaschen dekorieren den Raum und die Wirtin Susanne Brülisauer trägt eine Schürze mit roten Äpfeln.

Die Bühne ist mit liebevollen Details ausgeschmückt und verleiht dem Raum Leben. Im zwanzigköpfigen Ensemble erfüllen die meisten Akteure mehrere Funktionen: Sei es, in Doppelrollen aufzutreten oder nebst dem Schauspielern am Bühnenbild mitzuarbeiteten.

Andreas Fischer von der Cheernagelbüüni hat das Stück aus dem englischen übersetzt und für die Mundartversion bearbeitet. Die zweite Hauptdarstellerin, Rita Fischer, gelernte Schneiderin, ist für die Kostüme verantwortlich und stellt ihre Fertigkeiten in den Dienst des Dorftheaters.

Zum dritten Mal steht die ausgebildete Regisseurin Sarah Bellin der Cheernagelbüüni zur Verfügung. Die aus New York stammende Regisseurin verfolgt an der Probe aufmerksam jede Szene, jede Bewegung, achtet auf Aussprache, Tempo und punktgenaue Pointen. Sie lobt die Mimen und gibt ihnen Tipps und Anweisungen für einen noch besseren Auftritt. «Es macht grosse Freude mit den Bachenbülachern zu arbeiten», sagt Bellin, «bei den Proben erkennt man, dass jeder seine Aufgaben gemacht hat und an seiner Rolle arbeitete. Ich weiss, sie geben ihr Bestes», lautet ihr Fazit.

Jeden Frühling neues Stück

Seit rund dreissig Jahren gibt es die Chernagelbüüni, die jeden Frühling mit einem neuen Stück aufwartet. «Wir wählen mit Bedacht Stücke aus, die unbekannt sind», sagt Andreas Fischer. «Wir möchten unser Publikum überraschen und ihnen Neues präsentieren.»

Für den Eintritt am Theaterabend gewähren die Theaterleute dem Publikum selbstverständlich auch grosszügige Rabatte. «Dies ohne Kleingedrucktes, denn die Menschen sollen einen schönen Abend bei uns geniessen», sagt Andreas Fischer. So koste ein Eintritt statt 250 nur 25 Franken, scherzt der Schauspieler.

Wer möchte, kann den Abend mit einem Nachtessen aus der Cheernagel Gastro geniessen. Traditionell gibt es unter anderem das beliebte Schnipo.

(Zürcher Unterländer)