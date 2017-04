Eine Halle soll bald für Ruhe sorgen

Buchs. Auf dem Gelände des Postanbieters DPD an der Mülibachstrasse in Buchs werden Pakete angeliefert, sortiert und ausgeliefert. Rund 50 Lastwagen pro Tag fahren ein und aus – zum Teil früh am Morgen und spät in der Nacht. Der so entstehende Lärm stösst vielen Anwohnern in der direkt angrenzenden Überbauung namens Sunset Plaza sauer auf.

Wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit bei Lärmmessungen festgestellt hat, werden die einzuhaltenden Lärmgrenzwerte tatsächlich überschritten. Die Besitzerin des Grundstückes, die Pétrusse Capital, respektive die DPD als Mieterin muss deshalb Massnahmen ergreifen, um diesen Lärm einzudämmen.

Im vergangenen Juni lud DPD alle 86 Stockwerkeigentümer der Überbauung Sunset Plaza zu einer Informationsveranstaltung ein, bei der «Lösungsmöglichkeiten, welche den Betriebslärm nachhaltig vermindern», präsentiert wurden. Damals stellte der Postanbieter zwei mögliche Varianten vor, wie der Umschlagplatz, der sich genau zwischen dem Depot der DPD und den Mehrfamilienhäusern befindet, mittels einer Halle überdacht werden kann.

Die erste der beiden vorgestellten Varianten wäre innerhalb der bestehenden Bau- und Zonenordnung bewilligungsfähig, 16 Meter hoch und rund 8,5 Meter von den Wohnungen entfernt. Die zweite Variante wäre deutlich weniger wuchtig, müsste aber näher – mit einem Abstand von nur 5 Metern – an die Wohnungen gebaut werden. Diese Variante könnte nur umgesetzt werden, wenn ausnahmslos alle der 86 Stockwerkeigentümer einverstanden wären und das sogenannte Näherbaurecht erteilten.

Gummimatten gegen Lärm

Das nun eingereichte Baugesuch ist die ausgearbeitete Form von Variante eins. Die Halle mit begrüntem Flachdach hat – wie an der Infoveranstaltung präsentiert – einen Abstand zum Nachbarhaus von 8,5 Metern. Die Höhe wird gemäss Barbara Hasenböhler, Mediensprecherin von DPD, aber nicht voll ausgeschöpft.

Statt der erlaubten 16 Meter soll die Halle nur knapp 11 Meter hoch werden. Läuft alles nach Plan, ist eine Inbetriebnahme auf Mitte 2018 vorgesehen. Zu den Kosten will DPD zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Stellung nehmen.

Neben dem Einreichen des Baugesuchs hat DPD weitere Massnahmen ergriffen, um für mehr Ruhe zu sorgen. So ist seit vergangenem November ein externes Sicherheitsunternehmen für die Einhaltung des Lärmschutzes im Einsatz. Regelmässig finden Schulungen und Gespräche mit den zuständigen Personen statt.

Ausserdem läuft gemäss Barbara Hasenböhler ein Test, der zeigen soll, ob durch Gummimatten am Boden eine Lärmreduktion beim Absetzen der Transportbehälter – auch Wechselbrücken genannt – erzielt werden kann. «Wir arbeiten mit Hochdruck an einer guten, gangbaren Lösung für alle beteiligten Parteien», sagt Sandra Martin, Mitglied der DPD-Geschäftsleitung.

Aufseiten von Sunset Plaza will man im Moment noch keine Stellung nehmen zur geplanten Halle. «Die Anwältin der Stockwerkeigentümer wird das Projekt prüfen», sagt Daniel Candrian, der Geschäftsleiter der Liegenschaftenverwaltung Candrian Treuhand.

Dass das Baugesuch für die Halle Ende März eingereicht wurde, bestätigt der Buchser Gemeindepräsident Thomas Vacchelli. Mit einer allfälligen Erteilung der Baubewilligung sei – sofern alles nach Plan läuft – in drei bis vier Monaten zu rechnen. Dass nun Massnahmen ergriffen werden, um den Lärm einzudämmen, sei sehr im Sinne der Gemeinde. «Die Lärmgrenzwerte müssen ganz klar eingehalten werden», betont Vacchelli.

(Zürcher Unterländer)