Dicke Wälzer, staubige Luft, Berge von Akten, Paragrafen-Haarspalterei. Wer das Innenleben eines Gerichts nicht selber gesehen hat, dürfte ungefähr solche Fantasien hegen. Fragt man die Otelfingerin Beata Wasser-Keller, hört man jedoch das genaue Gegenteil: Die Fälle, mit denen sie sich befasst, seien mitten aus dem Leben gegriffen. «Natürlich sind die Gesetzbücher an sich nicht packend.

Sie sind Werkzeuge. Auch ein Hammer ist an sich nichts Spannendes», sagt sie.Leicht verdaulich sind die Schicksale, denen sie begegnet, freilich nicht: Die Akten, die sich auf ihrem Tisch stapeln oder feinsäuberlich in Ordnern abgelegt sind, erzählen von Tötungsdelikten, von schwerer Körperverletzung, gewerblichem Betrug, sexuellem Missbrauch an Minderjährigen, von Menschenhandel und qualifizierter Geiselnahme.

Sie wirkte als Oberrichterin ­etwa an der Verurteilung eines Mannes mit, der im August 2011 seine Ehefrau mit drei Kopfschüssen und wenig später auch die Leiterin des Sozialamtes erschossen hat. Das Bezirksgericht Pfäffikon hatte ihn bereits zu einer lebenslänglichen Haft verurteilt, doch er zog das Urteil ans Obergericht weiter. Oder sie arbeitete an der Verurteilung eines Mannes im Jahr 2014 mit, der eine Frau aus Ungarn zur Sexarbeit gezwungen hatte, sie dazu aufforderte, ihre Dienste auch ohne Verhütung anzubieten, und ihre Ausreise verhinderte, indem er ihren Reisepass und sämtliche Einnahmen weggenommen hatte. Er erhielt eine vierjährige Freiheitsstrafe.

Harte Tatsachen

Es sind tragische Geschichten, mit denen sich die Oberrichterin Tag für Tag befasst. Dennoch sitzt man im Gespräch mit Beata Wasser-Keller einer unverdrossenen, vergnügten Frau gegenüber. «Würde ich all diese tragischen Fälle an mich heranlassen, würde es mich umhauen. Eine professionelle Distanz ist in meinem Beruf ein Muss.»

Dennoch gehen ihr manche Prozesse nahe – etwa, wenn ein Verurteilter zu lange in Haft ist, weil das Bezirksgericht zu einem anderen Urteil kam als das Obergericht. «Ich hatte zwei Fälle, bei denen Aussage gegen Aussage stand und die Beurteilung deshalb wahnsinnig schwierig war», beginnt sie zu erzählen. «Die beiden Personen sassen circa ein Jahr respektive fast zwei Jahre zu lange im Gefängnis. Ich will mir nicht vorstellen, was das für ihr weiteres Leben bedeutet hat.»

Kampf gegen Vorurteile

Der Weg bis zum Obergericht war für Wasser-Keller kein selbstverständlicher. Sie ist in Dietikon aufgewachsen, in einfachen Verhältnissen, weshalb schon der Schritt ins Gymnasium infrage stand – als Mädchen werde sie später ja doch Hausfrau, hiess es. Auch als junge Jusstudentin an der Uni Zürich hörte sie die Frage oft, was eine Frau mit so staub­trockener Materie anfangen wolle. «Ich war aber bei meiner damaligen Arbeit in der Schadensabteilung einer Versicherung so neugierig geworden, dass ich es genauer wissen wollte.»

Damals kam auf drei Studenten noch eine Studentin, heute sind Frauen im Jusstudium in der Mehrheit. «Das hat sich wirklich entspannt. Aber für mich spielte das Geschlecht eigentlich schon dann kaum mehr eine Rolle, als ich am Bezirksgericht Dielsdorf war», erinnert sie sich. Das war 1987. Erst als 1996 und 1998 ihre beiden Töchter zur Welt kamen, standen solche Fragen wieder im Vordergrund. «Die Teilzeitpensen für Richterinnen und Richter wurden erst im Jahr 2000 eingeführt. Vollzeit zu arbeiten, wäre für mich aber undenkbar gewesen», erzählt Wasser-Keller.

Es folgten sechs Jahre Mamipause. Schliesslich diente ihr die Abspaltung des Bezirks Dietikon von Zürich im Jahr 1989 als Sprungbrett: Bis 2008 hatte dieser kein eigenes Bezirksgericht. Bei dessen Gründung besetzte Wasser-Keller sofort ein Teilamt als Bezirksrichterin. Per 1. April 2014 folgte die Wahl ans Obergericht in die II. Strafkammer, nun stockt sie per 1. September um weitere 50 Prozent auf.

Unparteiisches Parteimitglied

Und die Politik? Seit 23 Jahren ist Beata Wasser-Keller Mitglied der SVP, doch namentlich erwähnt wird sie nur in Zusammenhang mit Wahlen und Wiederwahlen am Gericht. «Ich verstehe mich nicht als Politikerin», gibt sie zu verstehen. Parteimitglied und gleichzeitig «neutrale» Richterin zu sein, sei für sie kein Widerspruch. «Das werde ich oft gefragt. Ich denke aber, dass es viel wichtiger ist zu fragen, welchen Erfahrungshorizont ein Richter mitbringt – denn der entscheidet darüber, wie diese Person den Rahmen der Gesetzgebung ausschöpft. Mit Parteipolitik hat dies nichts zu tun.» (Zürcher Unterländer)