Eglisauer Kinder können derzeit nicht ihren gewohnten Schulweg über den Stadtgraben bestreiten. An der Strasse auf der nördlichen Rheinseite wird seit Februar gebaut. Die Wasserleitungen werden ersetzt, die Kanalisation erneuert, Swisscom und EKZ ergänzen ihre Grundversorgung, zudem wird die Strasse saniert.

Die Bauarbeiten sollen bis Ende Mai beendet sein. Da während der Bauzeit der Verkehr an der Obergass zunehmen wird und ein Verkehrschaos zu entstehen droht, appelliert die Schule an die Eltern: Sie sollen aus Sicherheitsgründen ihre Kinder nicht mit dem Auto zum Schulhaus Städtli fahren. Diese sogenannten Elterntaxis könnten noch grössere Verkehrstaus verursachen, denn Haltemöglichkeiten existieren vor dem Schulhaus in der Eglisauer Altstadt nicht.

Anderer Standort – wenn es denn sein muss

Die Kinder wurden angewiesen, statt des Stadtgrabens den Rebbergweg als Schulweg zu benutzen. «Der Weg wurde aus diesem Anlass extra beleuchtet», sagt Schulpräsidentin Marianne Fröhlich.

Sollten manche Eltern aber auch nach dem Aufruf beratungsresistent sein und ihre Kinder auch während der Strassensanierung vor die Schule kutschieren wollen, bietet die Schulleitung einen alternativen Haltestandort an: Die Kinder könnten an der Rheinstrasse oder an der Untergass unterhalb der reformierten Kirche ein- oder ausgeladen werden.

Die Zahl der Eltern, welche ihre Sprösslinge mit den Auto zum Unterricht bringen, schwankt, wie von der Schule zu erfahren ist. Täglich seien es etwa drei bis fünf Autos. Am höchsten ist die Zahl jeweils morgens bei Schulbeginn um 8 Uhr.

Die Schule hat in Vergangenheit die Eltern über verschiedene Kanäle – zum Beispiel Gespräche mit Eltern und Kindern oder Briefe – gebeten, ihre Kinder nicht mit dem Auto zu bringen und abzuholen. Schulpräsidentin Marianne Fröhlich betont: «Es ist wichtig für das Kind, den Schulweg selbstständig zurücklegen und dabei viele Erfahrungen machen zu können.» (Zürcher Unterländer)