Endhöri kann Ortszentrum werden

GEMEINDEVERSAMMLUNG

Selber Asylwesen regeln

Die Gemeinde Höri hat den Vertrag mit der Firma ORS Service AG gekündigt. Diese koordinierte das Asylwesen der Gemeinde. Dies gab Gemeindepräsident Roger Götz an der Gemeindeversammlung vom vergangenen Montag bekannt. Man wolle das selber machen und so Geld sparen.

Das wird nötig, denn die Jahresrechnung schliesst bei Aufwendungen von gut 13 Millionen Franken und Einnahmen von 12,5 Millionen Franken mit einem Aufwandüberschuss von knapp 630 000 Franken. Budgetiert war ein solcher von 380 000 Franken. Die beiden grössten Kostentreiber seien die Posten Gesundheit und Soziale Wohlfahrt.

Das sei ein schlechter Rechnungsabschluss, sagte Götz, und: «Wir werden den Gürtel enger schnallen müssen, uns aber nicht totsparen, sondern in die Zukunft investieren. Sparen ist nämlich keine Strategie.» Auch die RPK übte Kritik an der Ausgabenpolitik. Dennoch wurden alle Geschäfte, auch jene der Primarschulgemeinde, klar angenommen.cy