Erste Zusatzschranken für Trams in Betrieb

Für die Fahrzeuglenker ist es noch ein ungewohntes Bild: An der Ecke Weststrasse/Hertistrasse am Rand von Wallisellen senken sich nun plötzlich mehrere weiss-rote Schranken, wenn die Glattalbahn naht. Auch der Fussgängerübergang gleich neben der Strasse ist neuerdings mit solch auffälligen Balken ausgestattet.

Seit Montag ist die Anlage fertiggestellt und in Betrieb, bestätigen die Verkehrsbetriebe Glattal (VBG). Man werde nun genau beobachten, wie die Anlage von den Verkehrsteilnehmern aufgenommen werde.

Demnächst auch in Glattbrugg

Bislang war dieser Übergang einzig durch ein Lichtsignal gesichert, was allerdings nicht in jedem Fall genügte, um Unfälle zu verhindern. Auch grüne Bodenmarkierungen halfen nicht.

Zusätzliche Schranken sind deshalb auch an drei weiteren Übergängen in Glattbrugg und auf einer Kreuzung in Dübendorf geplant. Die nächsten Schranken werden im kommenden Sommer in Glattbrugg montiert (Zürcher Unterländer)