Erstmals eine Weihnachtsfeier für Einsame

Weihnachten feiern mit der Familie, mit Freunden, in einer herzlichen Runde – das sei ein Geschenk, finden die Organisatoren von «Gemeinsame Weihnachten mit Herz». Doch was machen jene Opfikerinnen und Opfiker, die an Weihnachten alleine sind und trotzdem nicht alleine feiern wollen? Solche Menschen gebe es heutzutage immer mehr, meint Ciri Pante.

Der Inhaber eines ortsansässigen Malergeschäftes, FDP-Gemeinderat und FC Glattbrugg-Präsident, sowie seine Frau Heidi tragen schon länger den Wunsch mit sich herum, sich an sozialen Weihnachtsanlässen zu beteiligen. Bis sie sich dann plötzlich fragten: «Warum bei anderen mitmachen und nicht selber etwas organisieren?»

Viele gehen allein nach Hause

Die Pantes trafen weitere Interessierte, die zusammen etwas Neues aufbauen wollten – unter ihnen auch Monika Maurer. Die Mitarbeiterin der Spitex und Wohngruppe Böschenmatte sowie Vizepräsidentin des Dorfvereins Opfikon, besucht seit langem die Krippenspiele am Heiligabend. Ihr fiel dabei auf, dass viele ältere Menschen nach dem Anlass jeweils wieder alleine nach Hause gingen. Sie ist deshalb überzeugt, dass «Gemeinsame Weihnachten mit Herz» einem Bedürfnis entspricht.

Der erstmals durchgeführte Anlass beinhaltet ein gemeinsames Nachtessen in ungezwungener Runde, das heute am 24. Dezember im Anschluss an die Krippenspiele in der reformierten und in der katholischen Kirche und vor den jeweiligen Mitternachtsfeiern stattfindet. Die Teilnahme ist aber unabhängig vom Besuch einer der kirchlichen Anlässe möglich, betonen die Organisatoren.

Selbstverständlich dürfe man auch nur zum Apéro und Essen kommen. Kurz und gut: Eingeladen zum Feiern im reformierten Kirchgemeindehaus seien all jene, «die sich am Heiligabend alleine zu Hause nicht wohl fühlen, oder die einfach Lust haben, einmal etwas Neues auszuprobieren.»

Rollstuhlauto steht bereit

Die Zubereitung des festlichen Essens mit drei Gängen übernimmt unentgeltlich ein professioneller Koch. Zudem wurde bereits jemand gefunden, der das Dessert macht. Fest steht zudem, dass es einen schönen Christbaum und zum Abschied ein Geschenklein für jeden geben wird. Natürlich stehen auch Weihnachtslieder auf dem Programm, und falls jemand die Feier mit einer Darbietung – ob Musik oder eine Geschichte – bereichern möchte, sei das sehr willkommen, sagt Maurer.

Für jene Opfiker, denen der Weg zum Kirchgemeindehaus zu beschwerlich ist, wird ein Rollstuhlauto bereitgestellt. «Wir organisieren den Anlass schon seit Januar», sagt Monika Maurer und lacht. Auch wer sich bisher nicht mittels des aufgelegten Flyers angemeldet hat, ist willkommen. (Zürcher Unterländer)