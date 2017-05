Farbkonzept löst Proteste aus

Über Stil und Geschmack lässt sich vortrefflich streiten. So auch im Weiler Egetswil, wo derzeit die Aushubarbeiten für eine neue Grossüberbauung im Gange sind. Stein des Anstosses sind aber nicht etwa Findlinge, welche die Baggerführer mehr oder weniger elegant aus dem Weg räumen müssten, sondern das für die fünf Mehrfamilienhäuser vorgesehene Farb- und Materialisierungskonzept.

Es entstammt dem einheimischen Architekturbüro von Jürg Specogna. Zu düster und zu unfreundlich würden die neuen Häuser im Ortskern des Weilers, findet Wilfried Müller, Anwohner und Sprecher der Interessengemeinschaft Egetswil. «Die Stadt Kloten setzt sich mit der Farbgestaltung leider nicht kritisch genug auseinander», kritisiert der Ingenieur und selbständig tätige Bauberater. «Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass die dunkle Farbe im Weiler Egetswil sonst nirgends eingesetzt wurde.»

Konkret nerven sich der Anwohner und seine IG über die vorgeschlagene Fassadenfarbe mit der fachspezifischen Bezeichnung 4005S-Y20R, was einem Braun-Beige entsprechen dürfte. Zudem sind dem Nachbarn manche der ausgewählten Ziegel ein Dorn im Auge. Die sollen nämlich gemäss Produktbezeichnung in einem Jura-Dunkelgrau gehalten werden.

Protestkarten in grau-braun

Die Angst vor einer Verschandelung des kleinen Klotener Weilers ist so gross, dass sich Müller zu einer ungewöhnlichen Aktion veranlasst sah. Er liess gestern allen Klotener Haushalten Postkarten zukommen, die seiner Meinung nach vor der optischen Schandtat warnen sollen. Die Karten sind exakt in den Farben des Anstosses gestaltet – also braun-beige und dunkelgrau. Nebst Kritik am Gestaltungskonzept steht auch eine Aufforderung zur Unterzeichnung und Rücksendung an die IG Egetswil auf der Rückseite der ominösen Protest-Karte.

Gesetz verbietet keine Farbe

Das kritisierte Architekturbüro von Jürg Specogna nimmt die Kritik etwas verwundert zur Kenntnis. Architektin Sandra Fehr hält fest: «Von Projektbeginn an war es unser Bestreben durch eine differenzierte Farbgebung der Uniformität der Überbauung entgegen zu wirken und uns gut ins Dorf- und Landschaftsbild einzugliedern.» Deshalb sei das Farbkonzept für die nun im Bau befindlichen fünf Mehrfamilienhäuser auch zweiteilig aufgebaut.

Fehr führt aus, dass die Häuser 111 und 115 in grau-weissen Farbtönen mit grauen Ziegeln gehalten seien. Hingegen 113, 117 und 119 in dem erwähnten hellen Braunton mit braunen Ziegeln. «Diese Farbtöne sind an das Altersheim in der Altstadt Bülach angelehnt, wo man sich live überzeugen kann, dass das keine dunkle oder unfreundlichen Farbtöne sind.»

Das Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich (§238) sagt dazu: Bauten, Anlagen und Umschwung sind (...) so zu gestalten, dass eine befriedigende Gesamtwirkung erreicht wird; diese Anforderung gilt auch für Materialien und Farben. In Kernzonen ist zudem besondere Rücksicht auf die Gestaltung zu nehmen. Konkrete Farben, die ausdrücklich erlaubt oder aber keinesfalls genehm wären, nennt das Gesetz hier nicht. Letztlich entscheidet in jeder Gemeinde die örtliche Baubehörde über die Farbgebung und Materialisierung eines Bauprojektes.

Kritiker eigentlich zufrieden

In der Stadt Kloten habe man im vorliegenden Fall sogar einen zusätzlichen Gestaltungsausschuss beigezogen, erklärt Marc Osterwalder, zuständiger Bereichsleiter Lebensraum+Sicherheit. Das ermögliche es nebst den Entscheidungsträgern der Baubehörde noch weitere Meinungen von Fachleuten einzubeziehen. Das grundlegende Konzept wurde als passend beurteilt, da es sehr gut auf das bestehende Ortsbild in Egetswil Bezug nehme. Für die Postkarten-Aktion hat Osterwalder nicht viel Verständnis, da die aufgedruckte Kritik schlicht nicht zutreffe.

«Zu Farbgebungen kann ja jeder seine Meinung haben, das ist gut so. Aber es kann doch nicht sein, dass jetzt von einzelnen Kreisen schlicht Unwahrheiten verbreitet werden.» Konkret habe man in der Bewilligung zur Farbgebung verlangt, dass die kritisierte Farbe grossflächig an den neuen Gebäuden bemustert werden müsse, damit der Farbton abschliessend ausgewählt werden kann. «Dieser Umstand ist dem Urheber der Aktion sehr wohl bekannt, weshalb sein Vorgehen Fragen aufwirft», sagt Osterwalder.

Wilfried Müller und die IG Egetswil hatten die Überbauung dieser letzten grossen Bauparzelle in Egetswil bereits vor drei Jahren bekämpft. Sie sammelten Unterschriften gegen das damalige Projekt, das ihnen zu wuchtig war und gewannen die Referendumgsabstimmung. Mit dem jetzigen Projekt sind die einstigen Kritiker sonst aber grundsätzlich zufrieden. (Zürcher Unterländer)