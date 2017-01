Feuerwerk verletzt Kind

Am Neujahrssonntag hat sich ein Kind in Bülach beim Hantieren mit einem Feuerwerkskörper leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich an der Allmendstrasse in der Nähe der Bülacher Stadthalle. Bei der Kantonspolizei Zürich sei die Meldung am Nachmittag um 16.20 Uhr eingegangen, sagt Mediensprecher Beat Jost auf Anfrage. Das Kind im Alter von 11 Jahren hatte sich Verletzungen an der Hand zugezogen; eine erste Einschätzung durch die Rettungssanitäter vor Ort hat ergeben, dass keine schwerwiegenden Blessuren vorliegen. Gleichwohl ist ein Hubschrauber der Rega zum Einsatz gekommen. Der junge Patient wurde umgehend ins Spital transportiert. «Bei Kindern handelt man jeweils besonders schnell und auch besonders vorsichtig», sagte Jost, «auch weil bei ihnen die Heilungschancen oft besser sind als bei Erwachsenen. (lm)