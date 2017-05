Flughafen bereitet sich auf Laptopverbot vor

Das Benutzen von Laptops könnte auf Flügen in die USA schon bald Geschichte sein. Wie unter anderem die «SonntagsZeitung» und die «NZZ am Sonntag» berichteten, arbeiten die Vereinigten Staaten zurzeit an einer neuen Regelung, die verschiedene elektronische Geräte, die grösser als ein Smartphone sind, auf sämtlichen Flügen von Europa in die USA im Handgepäck verbieten würde.

Die Schweizer Flug­häfen würden sich deshalb im «Alarmzustand» befinden.Ganz so dramatisch ist es zwar nicht, wie eine Nachfrage bei der Flughafen Zürich AG bestätigt. Denn dem Flughafen liegen ­derzeit keine gesicherten Informationen zu neuen Anweisungen der US-amerikanischen Be­hörden vor. Deshalb hat sich an den aktuellen Sicherheitsabläufen am Flughafen Zürich bisher nichts geändert.

Und trotzdem: Der Flughafen bereitet sich auf eine entsprechende Änderung bereits jetzt vor. «Denn sollte tatsächlich ein solches Verbot eingeführt werden, dann müssten wir wohl innert sehr kurzer Zeit reagieren, was mit einem grossen Aufwand verbunden wäre», erklärt Mediensprecher Philipp Bircher. Denn eine neue Regelung müsste wahrscheinlich binnen 96 Stunden umgesetzt werden.

Smartphones wären von der Regelung nicht betroffen

Welche Geräte genau betroffen sind, das weiss die Flughafen Zürich AG noch nicht. Es gibt aber bereits erste Hinweise. «Die Regelung würde sich wahrscheinlich auf elektronische Geräte beziehen, die grösser als ein Smartphone sind», sagt Bircher.

Smartphones wären also nach wie vor erlaubt. Zu den Geräten, die nicht mehr in die Passagierkabine mitgenommen werden dürften, würden voraussichtlich unter anderem Laptops, Tablets, E-Reader, DVD-/CD-Player sowie Reisedrucker und -scanner, Spielkonsolen und auch Kameras zählen. Ausgenommen von der Regelung wären medizinische Geräte, sofern sie entsprechend deklariert wären und plausibel dargelegt werden kann, dass sie während des Fluges zwingend benötigt werden.

Das Problem an der Regelung: Müssten die Geräte neu im Frachtraum verstaut werden, weil sie nicht im Handgepäck transportiert werden dürfen, würden auch die entsprechenden Sicherheitsvorschriften für eingepacktes Gepäck gelten. Und diese sind deutlich strenger als für Handgepäck.

So dürfen elektronische Geräte, die über eine eingesetzte oder gar eingebaute Batterie verfügen nur dann im aufgegebenen Gepäck transportiert werden, wenn die Batterie maximal eine Leistung von 160 Wattstunden liefert. Ein Gerät mit eingesetzter Batterie müsste zudem gegen unbeabsichtigtes Einschalten des Geräts gesichert werden, um einer Brandgefahr vorzubeugen. Nicht im Gerät eingesetzte Batterien und Akkus sind im aufgegebenen Gepäck gar komplett verboten.

Verantwortung liegt bei den Fluggesellschaften

Was eine entsprechende Regelung für die Sicherheitskontrolle am Flughafen Zürich bedeutet, konnte Philipp Bircher noch nicht abschliessend sagen. Denn vom Verbot betroffen wären wohl nur die Flüge, welche die USA zum Ziel haben, was zurzeit 108 sind. Würde die Regelung gar alle Flüge nach Nordamerika betreffen, würde die Zahl auf 127 klettern.

Die übrigen Flüge – darunter fallen auch solche, auf welchen Passagiere reisen, die danach mit einem anderen Flugzeug in die Staaten fliegen – wären wohl nicht betroffen. Die Verantwortung für die Umsetzung der Regelung liegt dabei aber nicht beim Flughafen, sondern bei den betroffenen Fluggesellschaften.

Dort weiss man aber auch noch nichts Konkretes. Die Swiss sagt, gemäss ihren Informationen stehe keine unmittelbare Ausweitung des Verbots bevor, zumal zuerst noch Gespräche zwischen den USA und EU-Vertretern anstehen würden, um eine abgeschwächte Form des Verbots zu diskutieren. Von einer Ausweitung des Verbots spricht die Swiss deshalb, weil die nun diskutierte Regel bereits für Flüge von Destinationen in Afrika, im Nahen Osten und in der Türkei in die USA gilt.

Seit der Einführung dieses Verbots habe die Swiss deshalb bereits intern und zusammen mit der Flughafen Zürich AG verschiedene Szenarien für den Fall einer Ausweitung überprüft.

(Zürcher Regionalzeitungen)