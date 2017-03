Fotografien, die berühren sollen

Die Ausstellung mit 72 farbigen Fotos ist auf drei Etagen verteilt. Im ersten Stockwerk sind Landschaften mit einer üppigen Natur zu sehen, im zweiten Stockwerk fühlt man sich beinahe wie in Afrika mit seinen exotischen Tieren und im dritten Stockwerk sind die Fotos aus der Region wieder vertrauter.

Der Adliswiler Fotograf Dario Flumini nimmt die Betrachter seiner Bilder mit auf eine abwechslungsreiche Reise, nach «Nah und Fern». Zu seiner Vernissage am Donnterstag kamen Verwandte, Freunde und Besucher aus dem Opfiker Stadthaus.

Gelernter Koch

Dario Flumini ist gelernter Koch. Doch nach der Lehrer wechselte er ins Büro, damit er mehr Freizeit hatte. Das Fotografieren entdeckte er mit 29 Jahren. Diese Beschäftigung suchte er sich ganz bewusst, zeigte Talent und lernte schnell mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. «Zu Beginn knipste ich Landschaften und war dabei stets auf der Suche nach dem besten Licht.

Je länger ich mich aber mit der Fotografie beschäftigte, desto mehr öffneten sich meine Sinne für die kleinen versteckten Details», erzählte der 35-Jährige an der Vernissage. Und auch, dass man viele Fotosujets vor der eigenen Haustüre finde. «Dafür muss man nicht weit reisen.» ist er überzeugt.

«Manchmal gibt es die besten Fotos, wenn man gerade gehen will.»



Dario Flumini

Während eines Sprachaufenthaltes in Neuseeland und anschliessender Reise auf der Insel, wurde sein Blick nochmals erweitert. Zurück in der Schweiz entschloss er sein Faible für die Fotografie auf einen soliden Boden zu stellen und bewarb sich für ein einjähriges Studium an der South Seas Film and TV School in Auckland, Neuseeland.

«In einem international geprägten Umfeld, lernten wir von der Farbenlehre über Bildkompositon, Mode- und Landschaftsfotografien alles was einen guten Fotografen auszeichnet.» Seine Affinität zum Kochherd verlor er aber nicht. Heute inszeniert der ehemalige Koch farbenintensiven Food-Fotos.

Geduld wird belohnt

Mit der Freude am Fotografiern kam auch die Lust am Reisen. Viele Aufnahmen entstanden in Afrika, wo Flumini mit Geduld auf den richtigen Augenblick wartete, um die Tiere möglichst authentisch in ihrer Umgebung zu fotografieren. Das ihm dies gelingt zeigen die Aufnahmen der Löwen, Gazellen und Elefanten. Jedes Häärchen und jede Farbnuance im Fell sind deutlich zu erkennen.

Flumini gelingt es, die Schönheit und den Charakter der Tiere auf einmalige Weise einzufangen. «Geduld wird belohnt, manchmal gibt es die besten Fotos, wenn man gehen will und nicht mehr an ein besonders Motiv glaubt», ist seine Erfahrung. Mit seinem Bürojob finanziert er seine Reisen nach Irland, Afrika und vielleicht wieder einmal nach Neuseeland.

Für Dario Flumini ist die Ausstellung in Opfikon die zweite. Das erste Mal stellte er seine Werke im Alterszentrum Giebeleich aus. Nun ist er glücklich, dass es zu einer Zusammenarbeit mit der Stadt Opfikon gekommen ist. «Ich habe hier viel Unterstützung bekommen und freue mich, wenn die Bilder die Besucher berühren und den Angestellten im Stadthaus den Alltag bereichern.

Mein Wunsch ist es, mit meinen Bildern Emotionen zu wecken.» Anya Blum, Bereichsleiterin Stadtkanzlei sagte: «Es ist schön, wenn ich während der Arbeitszeit durch die Gänge gehe, und dies inmitten von wilden Tieren und grandiosen Landschaften tun darf. Das verschönert den Tag auf jeden Fall.» (Zürcher Unterländer)