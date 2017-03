Freienstein befragt Einwohner zur Buslinie

Am Freitag haben die Einwohner von Freienstein-Teufen Post von der Gemeinde erhalten. Sie sollen sich dazu äussern, ob sie die geplante Buslinie von Rorbas über Freienstein und Dättlikon nach Pfungen befürworten oder nicht. Das neue Postauto soll ab Dezember 2018 die Anbindung mit dem öffentlichen Verkehr an Winterthur verbessern. Zurzeit müssen Passagiere am Bahnhof Embrach eine Wartezeit von 24 Minuten in Kauf nehmen. Dauert die Reise von Freienstein nach Winterthur heute ganze 50 Minuten, soll die Zeit künftig auf 28 Minuten reduziert werden.

Zur Meinungsumfrage hat sich der Gemeinderat aufgrund kritischer Stimmen entschlossen, die an der Informationsveranstaltung vom 16. Januar laut geworden waren. Landwirte hatten beanstandet, die Postautofahrten auf dem schmalen Strässchen zwischen Freienstein und Dättlikon würden die Zufahrt zu ihren Feldern behindern. Ursprünglich waren Barrieren geplant, um den Abschnitt während der Durchfahrt des Postautos abzusperren. Die Bauern befürchteten lange Wartezeiten und machten ihrem Unmut in einem Brief an die Gemeinde Luft. Unterschrieben haben rund 20 Personen.

Unterdessen wurde das Projekt abgeändert: Entlang der Dättlikerstrasse, die für den motorisierten Privatverkehr nicht zugelassen ist, sollen Busbuchten das Kreuzen mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen ermöglichen. An einigen Stellen besteht bereits jetzt Gelegenheiten zum Ausweichen.

Auch auf die Stillen hören

«Bis jetzt haben wir hauptsächlich Rückmeldungen von einigen Leuten erhalten, die unzufrieden sind», sagt Gemeindepräsident Oliver Müller. «Nun wollen wir endlich wissen, wie sich die Mehrheit zu dem Projekt stellt.» Würden sich 200 bis 300 Personen für eine bessere Verbindung nach Winterthur aussprechen, wäre das gemäss Müller einen Versuchsbetrieb während eines Jahres wert. Danach müssten die Fahrgastzahlen ausgewertet werden. «Wer sich einen Bus wünscht, sollte ihn später auch benutzen», sagt Müller.

Gemäss vorgesehenem Fahrplan, der auf der Webseite der Gemeinde aufgeschaltet ist, soll die künftige Linie 529 ab 5.50 Uhr morgens jede Stunde nach Pfungen fahren. Zu Stosszeiten – an Werktagen frühmorgens und am frühen Abend – verkehrt der Bus halbstündlich. Am Bahnhof Pfungen hat er einen direkten Anschluss an die S41. Die Linie wird mitten durch das Dorfzentrum von Freienstein führen und dieses damit neu an den öffentlichen Verkehr anbinden.

Für das neue Angebot würden der Gemeinde Freienstein lediglich geringe Kosten entstehen. Für die Ausweichstellen an der Dättlikerstrasse geht der Gemeinderat von einem Betrag von rund 75 000 Franken aus. Die neue Bushaltestelle im Dorfzentrum wird vorerst nur mit Tafeln signalisiert. Erst bei einer definitiven Einführung der Buslinie müssten regelkonforme Haltestellen geschaffen werden.

Kritiker auch in Dättlikon

Auch in der Nachbargemeinde Dättlikon sind nicht alle Einwohner glücklich über das Projekt. Beim Gemeinderat ist eine Petition mit rund 40 Unterschriften eingegangen, die ebenfalls eine Befragung der Bevölkerung fordert. Einige Einwohner befürchten, der Bus könnte die Ruhe im Dorfkern stören. Deshalb werden die Dättliker am Montag gleichzeitig mit den Freiensteinern einen Umfragebogen in ihrem Briefkasten finden. In beiden Gemeinden haben die Einwohner bis am 31. März Zeit, ihre Meinung kund zu tun.

Es handle sich aber lediglich um eine konsultative Abstimmung, betont Freiensteins Gemeindepräsident Oliver Müller. Aufgrund der geringen Kosten liege der Entscheid in der Kompetenz des Gemeinderats, stellt er klar. «Wir stehen hinter dem Vorhaben.» (Zürcher Regionalzeitungen)